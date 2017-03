Heute Abend wollen sich die Ice Aliens zum neuen Meister krönen

Um 20 Uhr sind die Hammer Eisbären Gastgeber für das fünfte und entscheidende Spiel im Titelkampf der Eishockey-Regionalliga.

Ratingen. Es ist die perfekte Ausgangslage: Am Ende einer langen Saison und einer langen Play-off-Serie ist es soweit: Ein Spiel entscheidet über die Meisterschaft. Viermal bereits haben sich die Ratinger Ice Aliens und die Eisbären aus Hamm im Finale der Regionalliga West hart bekämpft – und heute Abend wird sich alles in einem letzten Spiel entscheiden. „Das ist es doch, was diesen Sport ausmacht“, sagt Alexander Jacobs, Trainer der Ice Aliens. Er lässt keinen Zweifel daran aufkommen, wer die Serie gewinnen wird: „Wenn wir unsere maximale Leistung bringen, gewinnen wir jedes Spiel. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass wir diese Leistung auch in Hamm auf das Eis bringen werden.“

Das müssen sie auch. Denn die Eisbären sind der erwartet starke Gegner. Beide Teams schenken sich qualitativ wenig – die Tagesform entscheidet über die Serie. Und die muss definitiv besser sein als vor einer Woche, als sich die Aliens in einem Fehler-Festival mit 3:8 abschießen ließen.

Ausnahmsweise plagen die Ratinger keine Personalsorgen

Was für einen Ratinger Titelgewinn extrem hilfreich wäre, wäre eine konstante Leistung aller drei Sturmreihen. In den bisherigen Spielen war es immer mindestens eine Linie, die gegenüber den anderen ein wenig abfiel. „Aber meine Mannschaft hat gezeigt, dass sie bereit ist, wenn sie muss. Aber natürlich erwarte ich einen ziemlichen Kampf“, betont Alexander Jacobs, der ausnahmsweise keinerlei Personalprobleme hat.

Der Coach ist richtig stolz darauf, wie sich seine Mannschaft, vor allem aber auch die Liga in den vergangenen Monaten entwickelt hat. „Die Eishallen sind immer voller geworden. Die Zuschauer haben gemerkt, dass die Regionalliga eine attraktive Liga ist, dass hier toller Sport mit vielen ausgeglichenen Mannschaften geboten wird“, sagt Jacobs. Doch das Salz in der sportlichen Suppe ist der Auf- und Abstieg. Und der würde, egal welches Team heute Abend gewinnt, dem Sieger verwehrt bleiben. „Aufgrund der unklaren Verbandssituation im vergangenen Jahr haben sowohl die Aliens, als auch Hamm den Aufstieg abgelehnt“, sagt Kay Adam, Vorsitzender der Ratinger. „Nach den Statuten sind beide Teams somit ein Jahr für den Aufstieg gesperrt. Wir dürfen gar nicht hoch.“

Im äußersten Fall also könnten die Bären aus Neuwied, die erst im Sommer aus finanziellen Gründen aus der Oberliga abstiegen, als einzige Mannschaft in das Oberhaus zurückkehren. „Neuwied war das einzige Team, das nicht verzichtet hat“, sagt Adam. „Aber das wäre schon eine arg merkwürdige Situation.“

Alexander Jacobs will erst einmal das Nah- und Großziel der Saison erreichen. Den Titel. „Wir werden alles dafür geben, die Meisterschaft noch einmal nach Ratingen zu holen“, sagt der Coach.

