Heimische Teams sind heute Favoriten

Der VfB Hilden trifft in der Oberliga auf die SSVg Velbert. In der Landesliga spielt Monheim beim VfL Jüchen-Garzweiler, Mettmann gastiert in Odenkirchen.

Kreis Mettmann. Nach den Wochen des Zweifelns schlägt das Stimmungsbarometer an der Hoffeldstraße wieder nach oben aus. Eine Viertelstunde reichte im Duell gegen den SC West, um den Fans des VfB 03 erneut euphorische Gefühle zu vermitteln. Als Fabio di Gaetano den 3:2-Siegtreffer erzielte, waren die Hildener Anhänger plötzlich hellwach. In der Pause sah das noch ganz anders aus. Der eine oder andere Besucher mochte zu diesem Zeitpunkt nicht an einen guten Ausgang der Partie glauben. Die Gefühlslage war da eher depressiv. Und am Ende? Der Sieg über den SC West führte auf den vierten Rang – eine Platzierung, die stolz macht.

In Velbert wartet am heutigen Gründonnerstag (Anpfiff 19.30 Uhr, Sportplatz Am Berg, Poststraße) eine ganz neue Herausforderung auf die Hildener. Immerhin unterlag das Team des VfB 03 dem Regionalliga-Absteiger in der Hinrunde auf eigenem Kunstrasen mit 1:4. Inzwischen aber sind die Karten neu gemischt, denn die ambitionierte SSVg hat im Kampf um den direkten Wiederaufstieg schon vor der Winterpause viel Boden verloren.

Die Folge: Der Klub entließ Trainer Karsten Hutwelker, Nachfolger Mircea Onisemiuc soll es richten. Dessen Debüt auf der Velberter Bank war erfolgreich, der 3:2-Erfolg über den TV Jahn Hiesfeld beim Meisterschaftstart im neuen Jahr versprach eine bessere Zukunft. Letztlich aber entpuppte sich der Sieg als Strohfeuer. Es folgten fünf Niederlagen, nur unterbrochen durch das Remis beim Titelkandidaten KFC Uerdingen. In den vergangenen elf Begegnungen holten die Velberter lediglich fünf Punkte und rutschten auf Rang sieben ab. Der VfB 03 fuhr im gleichen Zeitraum 15 Zähler ein. Zumindest im Niederrheinpokal brachten die Hildener das Kunstrück fertig, den übermächtigen Kontrahenten mit 3:1 zu bezwingen. Allerdings reichte die Kraft nicht, um nur drei Tage später in der Meisterschaft den Coup zu wiederholen. Jetzt aber geht es wieder bei Null los. bs

FC Monheim setzt Serie gegen Teams im Abstiegskampf fort

Die Spielplan-Gestalter stellen den Landesligisten FC Monheim vor eine ganz besondere Aufgabe. Fünfmal hintereinander bekommt es der Tabellenvierte mit Klubs zu tun, die im Abstiegskampf stecken. Die Auswärtspartien beim Vorletzten Bayer Dormagen (2:2) und beim Schlusslicht TV Kalkum-Wittlaer (5:0) sowie das Heimspiel zuletzt gegen den auf Platz 13 geführten 1. FC Mönchengladbach (3:0) hat der Aufsteiger bereits mehr oder weniger erfolgreich hinter sich gebracht.

Nun bleiben noch die Aufgabe heute Abend (19.30 Uhr) beim Viertletzten VfL Jüchen-Garzweiler und das Heimspiel am 22. April gegen den Drittletzten 1. FC Viersen. „Für diese Mannschaften ist das im letzten Saisondrittel absoluter Überlebenskampf. Vor allem gegen Dormagen haben wir zu spüren bekommen, wie viel Leidenschaft sie an den Tag legen können. Wir haben sicher in all diesen Spielen die Möglichkeit, etwas mitzunehmen – aber wir müssen diese Aufgaben weiter mit voller Konzentration angehen“, fordert der Monheimer Trainer Dennis Ruess. mroe

ASV Mettmann kann entspannt nach Odenkirchen fahren

Eines haben beide Landesliga-Teams, die am Donnerstagabend um 20 Uhr aufeinandertreffen, gemeinsam: Sie verloren am vergangenen Sonntag jeweils mit 0:3. Einen Unterschied gab es dennoch. Die Fußballer des ASV Mettmann mussten sich dem Spitzenreiter FSV Vohwinkel geschlagen geben, während der heutige Gegner SpVgg. Odenkirchen es mit den abstiegsgefährdeten Benrathern zu tun hatte. Die Mettmanner rutschten aufgrund der Niederlage zwar um einen Platz nach unten, haben aber als Tabellensiebter den Vorteil, dass sie recht entspannt die Reise nach Odenkirchen antreten können, da sie weder mit dem Aufstiegsrennen noch dem Abstiegskampf in Verbindung gebracht werden. Der ASV hat sich diese positive Ausgangssituation durch eine Serie von fünf siegreichen Begegnungen in Folge hart erarbeitet und bekam erst am Sonntag gegen den Aufstiegsfavoriten Vohwinkel einen kleinen Dämpfer verpasst. Dass die Partie mit 0:3 endete, lag allein am Wuppertaler Toni Musto, der nacheinander drei direkte Freistöße aus recht großer Distanz verwandelte und seinem Team damit die Tabellenführung sicherte. Anders sieht die Lage bei Odenkirchen aus. Die Formkurve der Mannschaft von Trainer Kemal Kuc zeigt nach drei Niederlagen in Folge nach unten, das Team braucht noch einige Punkte, um Distanz zur Abstiegszone zu halten. K.M.

