Rhenania verliert 2:7 gegen Türkgücü Velbert, Erkrath gewinnt knapp.

Erkrath. In seinem zweiten Testspiel kam der SC Rhenania Hochdahl bei Türkgücü Velbert mit 2:7 (1:2) unter die Räder. „Ich habe nur sechs Gegentore notiert. Das ging ohnehin etwas durcheinander, weil kein angesetzter Schiedsrichter die Partie leitete. Aber das Resultat ist in dieser Phase der Vorbereitung auch zweitrangig“, sagte hinterher Ralf Schranner. Rhenanias neuer Trainer war mit der Vorstellung seiner neu zusammengestellten Mannschaft über 70, 75 Minuten sehr zufrieden. Bis dahin führte Türkgücü nur mit 3:2, ehe Schranner personell „rotierte“ und dadurch die mannschaftliche Geschlossenheit verloren ging.

Nachdem Torhüter Andreas Miheev einen eigentlich sicheren Ball unnötig vertändelte, ging Velbert in Führung (3.). Feras Osmani glich aus (12.), bevor die Gastgeber mit einem Doppelpack (22., 25.) auf 3:1 stellten. Acht Minuten nach Wiederbeginn gelang dem japanischen Zugang Kiyoshi Tsutaki der Anschluss. Rhenania spielte in der Folge munter mit, hatte vielversprechende Offensivaktionen, geriet aber durch das 4:2 (75.) endgültig auf die Verliererstraße. „Wir waren dem Ausgleich näher als Velbert dem vierten Tor. Natürlich stimmte am Ende das Ergebnis nicht. Aber wir haben viele gute Einzelspieler. Das alles muss in den nächsten Wochen erst noch richtig zusammenwachsen“, betont Ralf Schranner. Bereits ein kompaktes Team, das ist der ebenfalls in der Kreisliga A spielende FC 1919 Wuppertal, der am Sonntag um 15 Uhr seine Visitenkarte auf dem Sportplatz Grünstraße abgibt.

Der SSV Erkrath trat gegen den TuS Homberg an

Der SSV Erkrath tat sich gegen den TuS Homberg (Kreisliga B) über weite Strecken sehr schwer. Auch wenn der Kreisliga A-Aufsteiger mit 3:2 (0:1) gewann, war Trainer Michael Steinke mit der Darbietung seiner Mannschaft nicht einverstanden. „Es gab viel zu viel Leerlauf, wir waren nicht zielstrebig in unseren Aktionen. Jedenfalls wissen wir, woran wir noch zu arbeiten haben“, fasste der Übungsleiter zusammen. Die Angerländer gingen zweimal in Führung (0:1, 1:2). Manuel Dominguez Gea und Zugang Marco Seidel glichen jeweils aus, ehe Tobias Freese zwölf Minuten vor Schluss mit einem sehenswerten Distanzschuss das Siegtor markierte. Zum nächsten Test erwarten die Erkrather am Samstag um 16 Uhr den FC Büderich II im Toni-Turek-Stadion. ER