Heftige Abfuhr für den TuS Hilden

SG Sechtem siegte gegen den dezimierten TuS mit 103:67 (51:35).

Hilden. Noch nicht einmal die im Vorfeld erhoffte Außenseiterchance hatte das Schlusslicht beim letztjährigen Absteiger aus der 1. Basketball-Regionalliga. SG Sechtem siegte gegen den TuS Hilden mit 103:67 (51:35) .„Sechtem hatte einen guten Tag erwischt. Wir waren einfach nur schlecht, konnten dazu unsere personellen Ausfälle nicht kompensieren“, fasste Cem Karal das spätestens nach 26 Minuten immer einseitiger werdende Geschehen zusammen.

Die Niederlage war auch deshalb bitter, weil nahezu zeitgleich die ebenfalls in den Abstiegskampf verstrickten RheinStars II und SW Baskets Wuppertal überraschende Siege landeten. Der Spielertrainer des TuS musste neben dem privaten verhinderten Andreas Samus zusätzlich auf die kurzfristig erkrankten Alex Blankenstein und Michael Mulde verzichten. Ausfälle, die der ohnehin knapp besetzte Kader so nicht verkraften kann. Das Häuflein der Aufrechten verkaufte sich in den ersten zwei Vierteln so teuer wie möglich. Allerdings setzte die SG nach der anfangs knappen 9:7-Führung (5.) mit dem 23:10-Zwischenstand nach neun Minuten ein erstes Ausrufezeichen. Schon in dieser Phase bewies der US-Amerikaner Turrell Morris seine Qualität, der 19 seiner 22 Punkte in der ersten Halbzeit erzielte. Mit vier Punkten in Folge ihres Trainers starteten die Hildener in den zweiten Abschnitt, verkürzten auf 20:27. Und der TuS blieb zunächst dran, lag vier Minuten darauf 28:34 zurück.

Aus dem Konzept bringen ließen sich die Einheimischen dadurch nicht, stellten vielmehr mit einem 12:0-Lauf die Weichen in Richtung 51:35-Halbzeitführung. In der Pause forderte Karal mehr Kampfgeist und energischeres Zweikampfverhalten. „Wir haben bis dahin der Sechtemer Offense zu viele Freiräume gelassen und das nutzten die weidlich aus. Meine Spieler haben die Anweisungen zwar gehört, konnten diese aber nicht wirklich umsetzen“, sagte Karal später. Mit fünf verwandelten Freiwürfen verkürzten Nicklas Perry (3) und Ahmed Kaichouhi (2) den Abstand zu Beginn des dritten Durchgangs auf 40:51, dann aber spielte das Team von Trainer Robert Posa die völlig überforderten Hildener binnen vier Minuten mit einem 17:0-Lauf in Grund und Boden. Damit war die Partie vorzeitig entschieden, weil es den Gästen angesichts des 68:40-Rückstands in der Folge an Moral und Motivation fehlte.

„Es war schon erschreckend, dass wir dem Zwischenspurt des Gegners überhaupt nicht entgegensetzen konnten. Aber wir hatten an diesem Abend einfach nicht die Qualität, um uns entsprechend zu wehren“, blickte Karal enttäuscht zurück. Die Gastgeber bauten ihren Vorsprung bis zur Schlusssirene sogar noch aus. Neben Morris war es Spielmacher Jonas Weiser, der mit 24 Punkten wesentliche Akzente setzte. Das war alles eine Nummer zu groß für die Itterstädter, die ihre bisher höchste Saisonniederlage quittierten.

