Vier Hildener sichern sich Rang acht in der Tageswertung.

Hilden. Nach dem überraschenden Aufstieg in die Regionalliga stand am 11. Juni für die 1. Mannschaft der Hildener AT der erste von fünf Wettkämpfen der diesjährigen Saison auf dem Programm. Auf der Kurzdistanz beim 30. Pflüger Triathlon in Harsewinkel sicherten sich Max Köhler (17. Platz), Volker Siepe (29.), Thorsten Quellmalz (33.) und Mark Geilenberg (56.) mit einer starken Mannschaftsleistung auf Anhieb den achten Platz in der Tageswertung. „Ich hätte nicht damit gerechnet, direkt im ersten Wettkampf der Regionalligasaison einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen,“ berichtet Mannschaftskapitän Siepe.

Zuerst wurden 1000 Meter im Freibad geschwommen

„Die ersten Eindrücke und Ergebnisse bestätigen, dass hier nochmal ein deutlich höheres Niveau herrscht als letztes Jahr in der Oberliga.” Bei sommerlich warmen Temperaturen galt es, zuerst 1000 Meter im Freibad zu schwimmen. Mit den Erfahrungen aus den Bundesligarennen der letzten zwei Jahre entstieg Max Köhler als erster Athlet der Hildener AT dem Wasser. Köhler ist nach beruflichen Veränderungen seit dieser Saison wieder zu seiner alten Wirkungsstätte nach Hilden zurückgekehrt. Vor acht Jahren begann bei der Hildener AT seine Leidenschaft zum Triathlon. Nun will er in der Regionalliga um einstellige Tabellenplatzierungen in der Einzel- und Teamwertung kämpfen.

Auf der Radstrecke war es dann Siepe, der wie gewohnt seine Stärke auf dem Rad ausspielte und als einer der wenigen Athleten auf dem flachen 40-Kilometer-Rundkurs die Ein-Stunden-Marke unterbot. Damit machte er erheblichen Boden auf die Konkurrenz gut und legte den Grundstein für eine vordere Platzierung in der Tageswertung. Beim abschließenden Zehn-Kilometer-Lauf mussten Köhler und Geilenberg feststellen, dass noch immer einige Trainingskilometer zur Topform fehlen und auch Belastungen außerhalb des Sports ihre Spuren hinterlassen. Komplettiert wurde das Mannschaftsergebnis durch Thorsten Quellmalz. Der gebürtige Sauerländer und erfolgreiche Ironman-Hawaii-Teilnehmer 2016 leistete mit einem gewohnt guten Ergebnis wieder einen wichtigen Beitrag zur starken Teamleistung. „Den guten Saisonstart gilt es beim nächsten Wettkampf, am 9. Juli in Hennef, zu bestätigen oder sogar noch auszubauen,” so Siepe abschließend. Red

