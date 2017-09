Der Auftakt war längst nicht für alle Teams aus der Region gelungen. Die Frauenmannschaft des TB Wülfrath etwa sah bei der Premiere in der Dritten Liga kein Land in Köln, Lintorfs Herren wurden von Dinslaken vorgeführt.

Kreis Mettmann. Kai Müller war nach seiner Meisterschaftspremiere als Trainer der DJK Unitas Haan bedient. Denn seine Mannschaft lieferte in der gut besuchten Halle an der Adlerstraße eine bravouröse Vorstellung ab, schaffte es aber nicht, den Sack gegen die HG Remscheid vorzeitig zuzumachen. Wesentlich cleverer agierten die Remscheider, die in den letzten zwei Minuten die Partie noch zum 25:24 (10:9) drehten und damit als Sieger auf dem Parkett standen. Oder wie es Müller formulierte: „Die führen in der zweiten Halbzeit nur einmal – und das ist dann der Endstand.“

Sowohl in der ersten Halbzeit als auch nach dem Wiederanpfiff und dem 10:10 durch Moritz Blau wogte das Geschehen hin und her. Immer wieder scheiterten die Haaner am gut aufgelegten Remscheider Torhüter Tobias Geske. Auf der anderen Seite leisteten sich die Unitas-Handballer zu viele individuelle Fehler in der Abwehrarbeit – und die Remscheider nutzten das gnadenlos aus. Nach dem 16:15 (41.) bauten Moritz Blau, Marcel Billen und Christian Mohaupt den Vorsprung der Hausherren auf 19:15 (44.) aus.

Doch dann musste der Coach mitansehen, wie sein Team unter anderem Tempogegenstöße nicht nutzte. In den letzten fünf Minuten der Partie nahm die Dramatik zu. Per Siebenmeter markierte Raphael Korbmacher das 23:21 (56.). Die anschließende Überzahl nach Zeitstrafe für Jacek Krajnik wussten die Haaner jedoch nicht in weitere Treffer umzumünzen. So glich Michael Heimansfeld schließlich zum 23:23 (58.) aus. 20 Sekunden später handelte sich der Remscheider Philip Baier eine Zwei-Minuten-Strafe ein. Die Unitas hielt also in der Schlussphase alle Trümpfe in der Hand. Zwar traf Pascal Kordes zur 24:23-Führung, doch danach wussten die Haaner Taymaz nicht zu stoppen – mit den letzten zwei seiner insgesamt fünf Treffer stürzte er die Gastgeber ins Unglück. Irgendwie war es symptomatisch, dass Marcel Billen 20 Sekunden vor dem Ende von rechtsaußen an Keeper Geske scheiterte – damit blieb der Unitas auch ein Remis verwehrt. bs

Wülfratherinnen erleben eine schmerzliche Niederlage in Köln

Das ist sie also, die große Welt der Dritten Liga. In Köln machten die Handballerinnen des TB Wülfrath sehr schnell die Erfahrung, dass in dieser Klasse ein ganz anderer Wind weht als zwei Etagen darunter in der Oberliga. Die heftige 13:35 (6:16)-Klatsche beim 1. FC Köln führte den Aufsteiger sehr schnell in die Realität.