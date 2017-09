ME-Sport bestritt ein Testspiel gegen das Traditionsteam.

Mettmann. Auf völlig neuen Wegen gingen die Handballer von Mettmann-Sport zum Abschluss der Vorbereitung. Eine Woche vor dem Saisonbeginn beim Nordrheinliga-Absteiger Borussia Mönchengladbach setzte die Mannschaft von Jürgen Tiedermann auf den Faktor Spaß, ohne jedoch den sportlichen Reiz aus den Augen zu verlieren. Auf Initiative von Co-Trainer Markus Flieter trat der Oberligist gegen ein Allstars-Team an, das sich aus Akteuren der beiden MESport-Vorgängervereine Mettmanner SC und Mettmanner TV rekrutierte. Die Idee, die „goldene Generation“ des Mettmanner Handballs im Herrenhaus noch einmal die Handballschuhe schnüren zu lassen, lockte immerhin mehr als 200 Zuschauer in die Halle. Das Ergebnis – das aktuelle Oberliga-Team von MESport entschied die Partie mit 36:28 (26:19) für sich – war am Ende Nebensache. Dabei präsentierten sich die ehemaligen Publikumslieblinge wie Markus Ordon im Tor und Robert Pavelczyk gegen die aktuelle Oberligatruppe keinesfalls als Fallobst. Trotz der ganztägigen Aktion des Oberligisten, in der Innenstadt alle Sponsoren zu besuchen und mit ihnen Fotos zu machen waren die Handballer gut drauf und wussten das Tempo zu dosieren. erd