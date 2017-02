Handballer blicken Abstieg entgegen

In der Dritten Liga bestreiten Ratingen und Langenfeld heute nahezu unlösbare Aufgaben.

Langenfeld/Ratingen. Natürlich haben manche längst den Rechenschieber herausgeholt. Auch die digitalen Nachfolger des analogen Hilfsmittels dürften in den nächsten Wochen und Monaten beim Handball-Drittligisten SG Langenfeld neben dem runden Sportgerät zum täglichen Handwerkszeug gehören. Die große Frage: Kann der Aufsteiger das Abenteuer bestehen und die Klasse halten? Durch das 36:33 gegen den Keller-Konkurrenten TuS Volmetal sind die Aktien der SGL wieder gestiegen. Dafür wartet jetzt eine Tour, für die Langenfeld fast Bergsteiger-Qualitäten braucht – denn es geht gegen vier Teams aus der obersten Etage. Der Auftakt heute Abend (Anwurf um 17.30 Uhr, Halle Konrad-Adenauer-Gymnasium) gegen den Fünften TSV Bayer Dormagen ist nur der Start zu einer Serie aus der Reihe „David gegen Goliath“. Nach der Pause über Karneval tritt die SGL beim Zweiten VfL Eintracht Hagen (3. März), gegen den Ersten Neusser HV (11. März) und beim Dritten Longericher SC an (18. März, 18 Uhr).

Dass die SGL wieder ernsthaft an den Klassenerhalt denken darf, war nach den 5:25 Punkten aus der Hinrunde nicht selbstverständlich. Und es hat eine Menge damit zu tun, dass einer ihrer wichtigsten Spieler Beiträge praktisch wie auf Knopfdruck abrufen kann. „Er spielt überragend“, bestätigt Trainer Dennis Werkmeister. Gemeint ist André Eich. Der 28-Jährige zieht die Fäden und ist dafür zuständig, die Teamkollegen in Szene zu setzen. Darüber hinaus verfügt Eich über eine hohe individuelle Qualität, durch die er selbst in verzwickten Lagen oft eine Lösung findet. Eich hat nach der offiziellen Statistik in zwei Bereichen herausragende Werte: Er hat die meisten Siebenmeter aller Spieler in der Klasse verwandelt – bei 56 von 67 beträgt die Quote immerhin 83 Prozent. In der teaminternen Torschützenliste ist der Spielmacher (108 Treffer) mittlerweile an Tim Menzlaff vorbeigezogen (107), der aber keine Siebenmeter wirft. Zusammen bringen es Menzlaff und Eich auf 215 Tore. Das sind nahezu 40 Prozent aller 560 Treffer, die bis jetzt auf dem Konto der SGL zu finden sind.

Über den direkten Vergleich mit Dormagen braucht sich die SGL heute Abend keine besonders großen Gedanken zu machen. Am 15. Oktober war der Klassen-Neuling beim TSV Bayer komplett chancenlos – 26:36. „Ich halte Dormagen für sehr stark“, betont SGL-Coach Werkmeister, „wir sind wieder der krasse Außenseiter.“ Die Tatsache, dass der vor der Saison als heißer Titelkandidat gehandelte Kontrahent als Fünfter mit 24:16 Zählern inzwischen keine Aufstiegschance mehr hat, ändert daran wenig. mid

Gegen Lemgo muss für die SG Ratingen unbedingt ein Sieg her

Die Verantwortlichen der SG Ratingen sind keine Tagträumer. „Wir wissen, dass die anderen Teams inzwischen recht weit weg sind“, sagt Simon Breuer, Spielertrainer des Handball-Drittligisten. „Und wir sind letztlich nicht nur drauf angewiesen, dass andere Teams patzen, wir müssen jetzt auch selber eine Serie starten.“ Da kommt die HSG Lemgo II als heutiger Gegner (18.30 Uhr, Gothaer Straße) indes eher ungelegen – denn die Zweitvertretung des Bundesligisten ist aktuell Sechster der Tabelle mit einem positiven Punktekonto. „Lemgo hat eine gute Mannschaft“, betont Breuer. „Das junge und schnelle Team des Vorjahres ist ein Jahr älter und somit auch erfahrener geworden. Das merkt man der Mannschaft an. Lemgo geht ein hohes Tempo, die Spieler sind gut ausgebildet. Ehrlicherweise sind die natürlich ein Stück von uns weg – aber wir werden versuchen, das Bestmögliche heraus zu holen.“ Das müssen die Ratinger auch. Denn die Luft wird immer dünner. Und auch, wenn jetzt noch vornehmlich Spiele gegen direkte Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg kommen – sieben bis acht der letzten zehn Spiele müsste die SG wohl gewinnen, um nicht in die Nordrheinliga abzusteigen. Eine Vorgabe, die angesichts der relativen Chancenlosigkeit der Ratinger in der Rückrunde bislang eher utopisch klingt. „Uns ist klar, dass wir jetzt ein kleines Wunder brauchen“, sagt Spielertrainer Breuer. „Auch wenn es natürlich noch möglich ist.“ So spricht es im Löwenrudel zwar keiner offen aus – doch so wirklich dürften Spieler und Verantwortliche nicht mehr an den Klassenverbleib glauben. Es geht nun vornehmlich darum, sich möglichst achtbar aus der Dritten Liga zu verabschieden und den Kader, der weitgehend zusammen bleibt, weiter zu entwickeln und auf das Unterfangen Wiederaufstieg vorzubereiten. asch

Anzeige