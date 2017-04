Handballer beweisen viel Moral

In gleich mehreren Oberliga-Spielen lagen die Teams aus der Region zur Pause zurück, um danach wie entfesselt zurück zu kommen.

Kreis Mettmann. Mit einem Kraftakt und einer Riesenmoral schafften die ME-Sport-Handballerinnen das, was ihnen vor der Partie nur wenige und nach der ersten Halbzeit kaum einer zugetraut hatte. Mit unbändiger Moral knöpfte die Mannschaft von Steffi Veermann dem favorisierten Team des TV Walsum-Aldenrade beim 25:25 (7:13) einen wichtigen Punkt ab, der sich am Ende der Oberliga-Saison sogar als ein goldenes erweisen könnte. Nach einem ausgeglichenen Beginn häuften sich bei ME-Sport die Fehler, welche der Favorit eiskalt ausnutzte und zur Pause mit 13:7 führte. Beim 8:17-Rückstand (35.) befürchteten die die ME-Sport-Anhänger sogar das zweite Heimspieldebakel in Folge. Veermann stellte auf eine 5:1-Abwehr um und schaffte es damit, den Gegner zu verunsichern – der Auftakt zu einer Aufholjagd, die beim 24:25 (59.) gipfelte. Neuzugang Gina Miegel sorgte mit ihrem Treffer in letzter Sekunde für den längst wohlverdienten Punkt. erd

ME-Sport verabschiedet Bily und Isenburg mit einem Heimsieg

Wie seine Vorderleute zeigte Torwart Kamil Bily gegen den TSV Aufderhöhe nicht seine stärkste Leistung im Mettmanner Trikot. Doch dafür war er – wie der Rest des Teams – in den wichtigen Szenen des Oberliga-Krimis auf der Höhe und belohnte sich für seinen leidenschaftlichen Kampf. ME-Sport setzte sich nach Rückstand und zwischenzeitlicher Torflaute mit 32:30 (14:13) durch. Jonas Isenburg, der ebenfalls zum letzten Mal für die Kreisstädter auflief, wurde mit Bily bei einer Kabinenparty und mit zwei Punkten verabschiedet. Besser geht es nicht. erd

„Störenfried“ Thanscheidt ebnet den Weg zum Angermunder Erfolg

Zuletzt hatte der Oberliga-Neuling TV Angermund, dem bisher eine tolle Saison gelungen ist, etwas geschwächelt und nur noch einen Punkt aus den letzten drei Spielen geholt. Nun befürchteten viele TVA-Anhänger beim Heimspiel gegen den SV Neukirchen, dass das so weiter geht. Kurz vor dem Wechsel lagen die Blau-Weißen als Tabellenzweiter 10:14 zurück. Nico Merten verkürzte immerhin noch zum 11:14-Pausenstand. Aber dann kam eine völlig veränderte TVA-Truppe zurück. Sie zeigte, warum ihnen eine derart tolle Saison gelungen ist und bestimmte ganz allein das Geschehen beim 26:22-Heimsieg. Trainer Uli Richter stellte für die zweite Hälfte das System um, ließ den schnellen Björn Thanscheidt vorgezogen decken. Mit diesem Störenfried kam der Neukirchener Rückraum überhaupt nicht klar. Nach dem Ausgleich (40.) trumpfte der TVA wie entfesselt auf, Neukirchen ließ nach, und die Punkte blieben verdientermaßen in der Walter-Rettinghausen-Halle. wm

Unitas Haan behält die Nerven bei generischer Aufholjagd

Nicht nur rein sportlich bereiteten sich die Unitas-Handballer auf das Rückrundenduell gegen Wesel auf. Für den Teamgeist hilfreich war sicher auch der Polterabend, zu dem Moritz Blau einen Tag vor der Oberliga-Begegnung einlud. Den meisten Haanern war die Belastung in der wichtigen Partie jedoch nicht anzumerken. Zur ungewohnten Anwurfzeit um 20.15 Uhr zeigten sich zumindest die Weseler von der ersten Minute an hellwach. Nach dem 0:2-Rückstand für die Haaner (5.) wogte das Geschehen hin und her. Die Gastgeber übernahmen erst gegen Ende der ersten Hälfte das Kommando (12:7/27.). Durch einen Bruch im Spiel kam Wesel wieder bis auf 11:12 heran – zur Pause stand es 13:11. Ein ähnliches Bild in der zweiten Hälfte: Die Unitas setzte sich bis auf 24:19 (50.) ab, bevor die Gäste zur finalen Aufholjagd bliesen und kurz vor Schluss nur noch ein Tor Rückstand hatten (24:25). Moritz Blau schloss den letzten Haaner Angriff mit dem Treffer zum 26:24 ab. 18 Sekunden waren da noch zu spielen – für die HSG reichte die Zeit nur noch zum 25:26, das praktisch mit dem Abpfiff fiel. bs

TuS Lintorf macht einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt

Das war Handball der Extraklasse, den der TuS Lintorf im Oberliga-Heimspiel gegen die HG Remscheid zeigte. 14:14 hieß es zur Pause, Remscheid machte im ersten Durchgang den stärkeren Eindruck. Aber dann kamen die Grün-Weißen völlig entfesselt aus der Kabine, legten ein 19:14 vor, die Gäste hatten darauf keine Antwort. Sie wurden an die Wand gespielt, Lintorf siegte 34:20. Ein Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt. wm

