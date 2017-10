In der Oberliga besiegten die Haaner Handballer die Mönchengladbacher Borussia deutlich.

Haan. Rund 300 Zuschauer waren baff, mit welchem Tempo die Unitas-Handballer dem Top-Favoriten der Oberliga die Grenzen aufzeigten – und die Partie mit 34:25 (16:11) für sich entschieden. Wer nicht in der Halle an der Adlerstraße zugegen war, darf sich jetzt zu Recht ärgern, denn im zweiten Heimspiel dieser Saison zeigte die neu formierte Haaner Mannschaft eine überraschend starke Leistung gegen Borussia Mönchengladbach. Erstmals seit langer Zeit kam deshalb auch wieder richtig Stimmung auf der Tribüne auf. Und in den letzten 30 Sekunden erhoben sich die Fans von ihren Sitzen – es gab stehende Ovationen wie zu den besten Regionalliga-Zeiten der Unitas.

Die Gastgeber kamen nur langsam auf Touren, doch nach dem 3:1 (7.) für die Gäste nahm die Begegnung Fahrt auf. Mit einem wuchtigen Wurf aus dem Rückraum glich Lennard Austrup zum 3:3 (11.) aus. Die Borussen hatten zwar bald wieder die Nase vorn, doch als Panitz per Siebenmeter das 6:5 (14.) markierte, lagen die Gladbacher das letzte Mal in Front. In der Folge zogen die Haaner jedoch unwiderstehlich davon, führten zur Pause mit 16:11.

Die Zuschauer rieben sich nach den ersten 30 Minuten die Augen, rechneten wohl damit, dass die Unitas-Truppe nach dem Seitenwechsel ihren obligatorischen Einbruch erleben würde. Doch weit gefehlt: Das Team von Kai Müller hielt dem Druck der Gäste weiter stand und überzeugte im Angriff mit glänzender Chancenverwertung (20:14/35.). Kurz danach schöpften die Gladbacher Hoffnung, als sie sich auf 19:21 (39.) und 20:23 (43.) heranarbeiteten. Doch die Haaner erstickten diese Hoffnung im Keim (30:20/53.). Erst in der Schlussphase agierten die Haaner nicht mehr ganz so konzentriert. Die Gäste kamen bis auf 25:33 (58.) heran, doch Pascal Kordes und Thomas Sorgnit stellten auf 34:25. bs