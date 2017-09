Die SG Ratingen muss heute Abend beim TV Rheinbach antreten, die SG Langenfeld spielt fast zeitgleich beim TV Aldekerk.

Ratingen/Langenfeld. Nach der deutlichen Heimpleite der SG Ratingen am vergangenen Wochenende gegen den TV Jahn Köln-Wahn war Khalid Khan selbstkritisch. „Das lockere Atmosphärchen“, so sagte er, „habe ich im Training nicht aus der Mannschaft bekommen.“ Die Quittung war ein 29:33 – und eine deutliche Standpauke vom Trainer. In dieser Woche, so betont der Coach, war alles anders. Von Montag bis Donnerstag wurde hart trainiert. „Wir waren viel zielstrebiger als in der Vorwoche“, erklärt der Coach. Als Belohnung gab es gestern frei, damit das Team ausgeruht ins heutige Auswärtsspiel beim TV Rheinbach gehen kann.

„Das ist eine richtig heimstarke Mannschaft, eine schwere Aufgabe für uns“, sagt Khan. „In Oliver Dasburg hat Rheinbach einen in der Liga überragenden Rückraumspieler, es ist eine kleine Halle mit vielen sehr lauten Zuschauern. Das wird ein heißer Ritt.“ Einen ganz großen Unterschied zwischen beiden Teams hat der Trainer ohnehin ausgemacht: „Bei Rheinbach sitzen die Abläufe, da ist blindes Verständnis da. Wir sind noch mitten im Prozess des Verständnisses.“ Besonderheiten für den Gegner will sich Khan deshalb nicht einfallen lassen. „Wir müssen erstmal dafür sorgen, dass das Normalprogramm sitzt. Unsere Abläufe, Automatismen müssen stimmen.“ Nach dem Debakel in der Vorwoche muss sich das Löwenrudel gewaltig steigern, um in Bonn etwas mitzunehmen. „Rheinbach macht kaum Fehler“, sagt er und betont: „Und wir dürfen uns so ein Spiel wie in der Vorwoche nicht noch einmal leisten.“

SG Langenfeld leidet bereits jetzt unter großem Verletzungspech

Neustart, Teil zwei: Der Handball-Regionalligist SG Langenfeld stürzt sich heute Abend um 19.30 Uhr noch einmal in die Saison 2017/2018. Und er braucht weiter eine Standortbestimmung, die es in der Partie beim TV Aldekerk geben könnte. Der 25:22-Auftaktsieg gegen den TuS 82 Opladen war das Produkt einer kämpferisch starken Leistung und einer Gala von Torhüter Alexander Riebau – was in der Addition nach einem 7:15 zur Wende führte. Was der Drittliga-Absteiger, der zuletzt in der Gruppe aus 15 Teams nicht im Einsatz war, spielerisch zu leisten vermag, wird sich erst zeigen müssen. Trainer Jurek Tomasik hat allerdings ganz andere Sorgen: Weil das Verletzungspech im Frühstadium der Saison heftig zugeschlagen hat, muss er viele Konzepte umwerfen – und andere Lösungen suchen. Philipp Wolter ist immer noch angeschlagen (Schulter) und zwei Spieler werden wegen eines Innenbandrisses im Knie länger fehlen: Steffen Hambrock und Henrik Heider. Langenfeld hat damit ein Problem im Rückraum, der nur noch aus Felix Korbmacher, André Eich und André Boelken besteht. Zunächst werden sich vermutlich die Spielmacher Eich und Boelken im Wechsel auf der Heider-Position betätigen. Um etwas variabler zu sein und dem einen oder anderen wenigstens hin und wieder eine Pause zu verschaffen, rückt Linkshänder Sven Kniesche aus der Reserve hoch. mid