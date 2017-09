Veronika Scharbatke ging bei der EM in Aarhus an den Start.

Haan. Veronika Scharbatke trumpfte unerwartet bei der 20. Senioren-Europameisterschaft der Leichtathleten auf. Bei den Wettkämpfen im dänischen Aarhus holte die Haanerin in der Altersklasse W 65 mit Gold, Silber und Bronze gleich einen ganzen Medaillensatz. Den Anfang machte Scharbatke im Crosslauf über vier Kilometer, den sie in 16:56 Minuten und auf Rang drei beendete. Auf dem sehr eckigen Kurs rund um das alte Radstadion, der mit Sandpassagen und Treppenstufen garniert war, sicherte sich die Leichtathletin erst auf der letzten der vier Runden die Bronzemedaille.

Noch besser lief es über die 800Meter-Distanz. Scharbatke kam als erste aus der Startkurve, ließ sich aber erst einmal auf die vierte Position zurückfallen. Erneut trumpfte sie im Endspurt auf, überholte auf der Zielgeraden noch zwei Läuferinnen, darunter die Deutsche Meisterin, der sie bei den Titelkämpfen noch unterlegen war. Die Haanerin querte die Ziellinie nach 3:00,20 Minuten (neue persönliche Bestleistung) und feierte den Gewinn der Silbermedaille.

Über 400 Meter stellte sie eine neue Saisonbestleistung auf

Auch in den Vorläufen über die 400-Meter- und 200-Meter-Strecke qualifizierte sich Scharbatke für den Endlauf, kam hier jeweils auf den fünften Platz. Die 200 Meter absolvierte sie in der neuen persönlichen Bestzeit von 35,80 Sekunden, über 400 Meter stellte sie in 79,54 Sekunden eine neue Saisonbestleistung auf. Aufgrund der guten Leistung über die 400-Meter-Distanz durfte Veronika Scharbatke auch in der 4 x 400Meter-Staffel starten. Das deutsche Team gewann nach hartem Kampf mit den Engländerinnen in 5:24,16 Minuten die Goldmedaille. Für Scharbatke war es die Krönung der Europameisterschaft. Das Quartett setzte mit seiner Zeit neue Maßstäbe: Noch nie zuvor war eine deutsche Staffel in der Altersklasse W 65 so schnell bei einer WM oder EM. bs

