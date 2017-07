Der Sportverein hat ein umfangreiches Programm erstellt.

Haan. Der Haaner Turnverein bietet Kindern wieder ein Ferienprogramm in der HTV-Turnhalle an der Turnstraße 25 an. Eltern mit kleinen Kindern (ein bis drei Jahre) sind zum Eltern-und-Kind-Turnen an den Dienstagen, 25. Juli/29. August, jeweils in der Zeit von 15.15 bis 16.30 Uhr sowie an den Donnerstagen, 3. und 17. August, jeweils in der Zeit von 10.30 bis 11.45 Uhr eingeladen. In der HTV-Halle frei spielen können Kinder zwischen drei und fünf Jahren jeweils Mittwoch, 26. Juli und 2. August, von 14.30 bis 16 Uhr. HTV-Mitglieder zahlen für drei Stunden vier Euro Gebühr, Nichtmitglieder neun Euro.

Das Kinderbewegungsabzeichen (Kibaz) für Vier- bis Sechsjährige wird am Mittwoch, 19. Juli, in der Zeit von 14.30 bis 16 Uhr abgenommen. Abschließend erhalten alle Teilnehmer eine Urkunde. Gebühr: 2,50 Euro/sechs Euro. Vier- bis Siebenjährige können sich am Mittwoch, 16. und 23. August, in der Zeit von 14.30 bis 16 Uhr bei „Spiele und Spaß“ austoben. Gebühr: vier/neun Euro.

In der vierten Ferienwoche vom 7. bis 11. August gibt es für Sechs- bis Zwölfjährige von 8 bis 16 Uhr ein ganztägiges Sportangebot mit Turnen, Leichtathletik sowie Abenteuer- und Outdoor-Sport. Mittags wird ein gemeinsames warmes Essen gereicht. Gebühr: 95 Euro/110 Euro.

In der letzten Ferienwoche steht Abenteuersport auf dem Plan

Der Abenteuersport für Kinder zwischen fünf und acht Jahren lockt am Freitag, 18. August, von 14 bis 15.30 Uhr mit vielen Geräten in die HTV-Halle. Gebühr: 2,50 Euro/sechs Euro. Abenteuersport als Halbtagsangebot gibt es für Kinder zwischen sechs und neun Jahren in der letzten Ferienwoche von Dienstag, 22. August, bis Donnerstag, 24. August. Die Kinder werden an drei Tagen jeweils von 10 bis 12.30 Uhr mit viel Spaß betreut.

An den beiden letzten Ferientagen jeweils von 9.30 bis 11.30 Uhr gibt es einen Waldspaziergang für Kinder zwischen vier und sechs Jahren beziehungsweise eine Schnitzeljagd von Sieben- bis Zehnjährige. Gebühr: 3,50 Euro/acht Euro.

Anmeldungen und weitere Informationen zu allen Angeboten gibt es unter Telefon 02129/565514. cis

Anzeige