Haaner TB präsentiert zupackende Turner

Die Lokalmatadore belegten beim Liga-Wettkampf an der Adlerstraße den fünften Platz.

Haan. Blitzschnell läuft eine Turnerin im grünen Trikot auf ein Podest zu und springt ab. Gekonnt landet sie stehend auf dem Schwebebalken, während die Zuschauer sie anfeuern und „steh gut“, rufen. Als Nächstes zeigt sie eine Rolle rückwärts auf dem Balken und kann angestrengt ihr Gleichgewicht halten, sodass sie nicht vom Balken fällt. Die Kampfrichter beobachten streng die Darbietung der Turnerin und machen sich Notizen.

Das Team ist zu Leistungszentren in der Umgebung gefahren

400 Turnerinnen aus ganz NRW sind beim RTB-Liga-Wettkampf in der Turnhalle Adlerstraße angetreten. Geturnt haben die Landesligen 3 bis 1, die Verbandsliga, Oberliga und NRW-Liga. Die Turnerinnen des Haaner Turnerbunds sind in der Verbandsliga gestartet: „Unsere zehn Turnerinnen im Alter von zwölf bis Anfang 20 Jahren trainieren normalerweise dreimal die Woche in der Turnhalle an der Diekerstraße. Für den Wettkampf heute haben sie sich aber intensiver vorbereitet“, erklärt Sabine Rötzel vom Haaner Turnerbund.

Um einige Disziplinen intensiver zu üben, ist die Mannschaft zu Leistungszentren in der Umgebung gefahren: „In Düsseldorf und Krefeld waren die Turnerinnen, um auf einem Schwingboden zu trainieren. Den sogenannten Tsukahara, also einen Überschlag seitwärts mit einer Vierteldrehung und Salto rückwärts gehockt, haben sie in Holland geübt“, so Rötzel.

Es gibt drei Ligawettkämpfe, bei denen die Mannschaft aufsteigen, absteigen oder ihre Position beibehalten kann. Geturnt wird an den Geräten Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden. Die besten drei Wertungen der Turnerinnen am Gerät fließen in die Gesamtleistung der Mannschaft ein. Der logistische Aufwand der Veranstaltung war eine Herausforderung für den Haaner Turnerbund: „Wir mussten die Geräte mit Lkw in die Turnhalle Adlerstraße transportieren und alles aufbauen. Aber es hat gut geklappt, weil der Zusammenhalt im Verein super ist“, sagt Rötzel. Von den Einnahmen des Wettbewerbs möchte der Verein neue Geräte anschaffen: „Entweder sparen wir auf etwas Größeres oder kaufen von den Einnahmen beispielsweise eine Landematte“, erzählt Sabine Rötzel.

Maike Holst zeigt gekonnt eine Rückwärtsrolle zum Takt der Musik

Bodenturnerin Maike Holst vom Haaner TB bewegt sich elegant zu einer melodischen Musik auf dem Boden. Gekonnt zeigt sie eine Rückwärtsrolle und wird zum Takt der Musik langsamer. Schließlich erreicht das Lied seinen Höhepunkt, bei dem die Turnerin Anlauf nimmt und einen Überschlag macht. Das Publikum klatscht begeistert und pfeift. Schließlich halten die Kampfrichter eine Punktzahl hoch. Die nächste Turnerin wartet auf den Beginn ihres Auftritts. Eine Melodie ertönt und die Turnerin beginnt zunächst, bricht ihren Auftritt jedoch ab. Das Lied wird unterbrochen und neu gestartet. Wieder beginnt die Turnerin, aber hört nach wenigen Sekunden wieder auf. Dann läuft sie zu ihrer Tasche und holt eine CD heraus. Das richtige Lied ertönt schließlich. Am Ende des Auftritts stellt sich heraus, dass die Kampfrichter für den Musikpatzer einen Punkt abgezogen haben: „Die Kampfrichter sind ziemlich streng“, merkt Rötzel an. Im Team herrscht ein positives Miteinander: „Wir verstehen uns alle sehr gut und das ist für unsere Leistung von Vorteil“, erzählt Anna Kümpers (21).

