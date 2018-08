Baseball-Zweitligist gewann eines von zwei Spielen gegen Solingen. Ob Rang sieben zum Klassenerhalt reicht, ist aber noch nicht ganz sicher.

Ratingen. Auf und Ab bei den Baseballern der Ratinger Goose-Necks: Gegen die Zweitvertretung der Solingen Alligators verloren die Ratinger in der 2. Bundesliga Nord/West die erste Partie mit 4:7 und gewannen die zweite deutlich mit 12:2. Die positive Kunde aus der Sicht der Goose-Necks: Schlusslicht Solingen hat kein Spiel mehr in dieser Saison, während die auf dem siebten und damit vorletzten Platz liegenden Ratinger noch zwei Doppelspieltage vor sich haben. Rang sieben ist ihnen somit sicher. Ob diese Position aber am Ende zum Klassenerhalt reicht, steht noch nicht fest. „Ich weiß noch nichts Genaueres. Ich denke, die Chancen stehen 60 zu 40, dass wir in der 2. Bundesliga bleiben“, sagt Spielertrainer Malte Kuklan relativ optimistisch.

Weil den Goose-Necks im Kellerduell gegen Solingen nur drei Pitcher zur Verfügung standen, hatte Kuklan von vornherein einen harten Arbeitstag auf dem Wurfhügel prognostiziert. Den sollte er als startender Werfer im ersten Spiel auch direkt bekommen. Zur Einordnung: Jeder Werfer, der in einem Spiel an die 90 bis 100 Pitches wirft, hat sein „Tageslimit“ eigentlich erreicht. Weil sich der dritte etatmäßige Pitcher Sebastian Schlicht im achten Inning eine Verletzung zuzog, musste Kuklan das komplette Auftaktspiel durchwerfen. Am Ende kam er auf geschätzte 200 Würfe. „Das war schon hart“, sagte Kuklan.

Das erste Spiel wurde erst im Extra-Inning entschieden

Trotz der Niederlage in Spiel eins konnte sich seine Leistung sehen lassen. Zu Beginn gelangen ihm sechs Strikeouts (ausgeworfene Schlagmänner), ehe es schwieriger wurde. Ganze 18-mal trafen die Gäste aus der Klingenstadt Kuklans Würfe. Dank der guten Defensivleistung mit nur wenigen Fehlern hielten die Goose-Necks das Spiel bis zum neunten und eigentlich letzten Inning offen (4:4). Weil es kein Unentschieden gibt, ging die Partie in Extra-Inning. Dort reichten den Solingern drei Punkte zum Sieg, weil Ratingen nichts mehr nachlegen konnte. „Wir haben es nicht geschafft, aus den aussichtsreichen Positionen Kapital zu schlagen“, sagte Kuklan.

Die Grün-Weißen zeigten jedoch Moral und zeigten einen guten zweiten Auftritt. Co-Trainer Nick König begann auf dem Wurfhügel und ließ in fünf Innings nur zwei Punkte zu. Bis zum fünften Inning war der Offensive der Goose-Necks nicht viel gelungen, doch dank dann entschieden die Hausherren das Spiel innerhalb eines Innings für sich.