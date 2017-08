Die Ratinger verloren die Spitzenspiele mit 5:16 und 5:21.

Ratingen. Im Gipfeltreffen gegen die Reserve der Bonn Capitals mussten die Ratinger Goose- Necks zwei deutliche Niederlagen hinnehmen (5:16, 5:21) und damit die Spitze in der 2. Bundesliga abgeben. In der Tabelle rutschte Ratingen auf den dritten Rang ab (Bilanz 11:7), während Bonn auf den ersten Platz kletterte (15:7).

Dabei ging es eigentlich gut los, denn Robin Lorenz gelang ein früher Homerun für die Gastgeber. Bei seinem folgenden Duell gegen den Bonner Pitcher traf er zwar erneut den Ball, erlitt jedoch beim Lauf zur ersten Base eine Verletzung und fiel so für den Rest des Tages aus. In der Folge lief alles gegen die Hausherren. Spielertrainer Felix von der Heide musste fast das komplette Spiel auf den Wurfhügel – was Bonn besonders gegen Ende ausnutzte. „Er hatte am Ende einfach schon zu viele Pitches geworfen. Die Bonner haben sich die richtigen Bälle ausgeguckt“, sagte Spieler Nick König, „Malte Kuklan hat uns gefehlt. Er ist einfach eine unheimlich wichtige Stütze“.

In der zweiten Partie gestalteten die Ratinger das Geschehen bis zum vierten Inning ausgeglichener, ehe die Capitals erneut die Offensivmaschine anwarfen. König stand mittlerweile auf dem Wurfhügel und konnte – wie die Defensive – nicht mehr dagegenhalten. „Die haben sehr harte Bälle ins Feld gebracht. Bei uns kam dann alles zusammen an Fehlern in der Defensive. Zudem haben die jungen Werfer der Capitals uns offensiv auch sehr gut in Schach gehalten“, fand König.

Am Sonntag tritt das Team bei den Cologne Cardinals II an

Schon am Sonntag können die Goose Necks das Ruder wieder herumreißen. Die Ratinger treten dann bei der Reserve der Cologne Cardinals an (13 Uhr und 16.30 Uhr). Eines hat die Mannschaft der Goose-Necks nicht nur einmal bewiesen: Sie lässt die Köpfe nach Rückschlagen niemals hängen und kämpft weiter. So soll es auch in Köln wieder sein. law

