Jason Hillier begann mit 16 Jahren zu spielen, mit 28 Jahren ist er nun Golflehrer in Hilden und Vize-Europameister im Kickboxen.

Hilden. Für einen kurzen Moment ruht das Treiben auf der Driving Ranch. Deshalb hat Jason Hillier, erst seit ein paar Monaten neuer Golflehrer auf der Bungert-Ranch in Hilden, etwas Zeit für einen Plausch. Was ihn am Golfen so fasziniert? „Es ist sehr facettenreich und man hat mit vielen Menschen zu tun“, sagt er und fügt hinzu: „Das Training ist der größte Bestandteil, das unterschätzen aber die meisten.“ Heute hat sich eine Gruppe vom Landessportbund angekündigt, die im Rahmen ihrer Ausbildung auch am Golfspiel schnuppern will. Einige Minuten später ist es deshalb mit der Ruhe vorbei. Voller Taten drang eilen zahlreiche Sportler herbei.

Zunächst aber gibt es ein paar einleitende Worte von Jason Hillier, denn das Golfen ist doch eine individuelle Sportart, die ihre ganz eigenen Tücken hat. Das fängt schon bei den Schlägern an, die in einer großen Tasche mit Rädern verstaut sind. Maximal 14 Schläger zieht der Golfer auf der Runde hinter sich her. „Wie ich die einteile, das bleibt mir selbst überlassen“, sagt Hillier, der anschließend die Eigenheiten der einzelnen Schläger heraushebt. Der längste Eisenschläger hat die Nummer drei. Aufgrund des geringen Neigungswinkels der Schlagfläche kann ein geübter Golfer den Ball bis zu 190 Meter weit schlagen.

Kommt Wasser ins Spiel, gehen schnell die Bälle aus

Apropos Bälle: Gerade der Ungeübte sollte möglichst viele griffbereit haben. „Die sind am Anfang schnell weg, vor allem wenn Wasser ins Spiel kommt“, erklärt der Golflehrer. Das Sandeisen zählt zu den kürzesten Schlägern, hat einen Neigungswinkel von 56 Grad und ist vor allem für die kurze Annäherung ans Grün die richtige Wahl. „Am Anfang reichen drei bis vier Schläger“, betont Hillier. Das ist gut für den Geldbeutel des Anfängers, denn die Schlägervielfalt ist enorm, ebenso das verwendete Material: Holz, Titan oder Carbon. Damenschläger sind übrigens leichter als die Modelle für die Herren. „Heute werden die Schläger an den Golfer angepasst – früher musste sich der Golfer den Schlägern anpassen“, unterstreicht Hillier die wichtigste Entwicklung der vergangenen Jahre. „Gute Schläger halten ein Leben lang, wenn man vernünftig mit ihnen umgeht“, stellt der 28-Jährige fest.