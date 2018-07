Jeden zweiten Sonntag von 12 bis 14 Uhr gibt’s einen Workshop.

Mettmann. Wer schon immer mal allein oder mit der ganzen Familie Lust hatte, die kleine weiße Kugel zu schlagen, hat in den Sommerferien die Gelegenheit dazu. Denn im Golfclub Mettmann gibt es an jedem zweiten Sonntag im Monat zwischen 12 Uhr und 14 Uhr für alle Interessierten einen kostenlosen Schnupperworkshop. Jeder, der gerne einmal unverbindlich ausprobieren möchte, wie es sich anfühlt, einen Golfschläger zu schwingen, kann sich über die Homepage des Vereins anmelden. Die erfahrenen Trainer zeigen, wie es gemacht wird und schon geht’s los.

Wichtig beim Auftakt sind bequeme Kleidung und Schuhe

Die Teilnehmer treffen sich an den Veranstaltungstagen um 12 Uhr an der Driving-Ran ge, dem Übungsgelände der Golfer. Mit bequemer Kleidung und Turnschuhen sind sie bestens vorbereitet. Zwei Stunden lang gibt es dann in lockerer Atmosphäre eine Einführung in den Golfsport, bei der es immer auch eine Menge zu lachen gibt, denn ganz so einfach, wie es aussieht, ist es dann doch nicht, den kleinen weißen Ball richtig zu treffen. Wenn es schließlich klappt, ist es fast immer um den Schnupperer geschehen, denn er will ab sofort das tolle Gefühl, den Ball ungeahnt weit in die Luft zu schlagen, wieder und wieder spüren.

Wer es noch nicht ausprobiert hat, kann sich das kaum vorstellen. Golf ist eben anders als die meisten denken. Während die netten Trainer zunächst den sportlichen Teil betreuen, beantworten Vertreter des Klubs nach dem Ausprobieren ausführlich alles, was die Teilnehmer rund um das Thema Golf wissen möchten. Selbstverständlich gibt es für Interessierte auch eine Führung auf dem 93 Hektar großen Golfplatz, – dann können sie einmal aus der Nähe beobachten, was die Golfer da eigentlich machen und wie lang so eine Spielbahn sein kann. Gut zehn Kilometer müssen die Golfer hier zurück legen, wenn sie alle 18 Löcher spielen wollen – eine gute Kondition ist da hilfreich.

Überhaupt sind die Golfer des rund 950 Mitglieder starken Vereins sehr bemüht und auch daran interessiert, neue Leute für Anlage und Sport zu begeistern. Das fängt schon bei den Schülern an. Mit einigen Schulen kooperiert der Golfclub bereits. Wenn bei anderen Sportarten mit dem Alter vielleicht Abstriche gemacht werden müssen, gilt Golf als „Sport fürs Leben“, der die – gesunde – Ausdauer fördert. Ein Abstecher auf die Driving-Range gibt aktiven Menschen einen ersten Eindruck. Red

gc-mettmann.de