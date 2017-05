Fußballer fahren wichtige Siege ein

In der Oberliga siegte der VfB Hilden mit 4:0 gegen Essen, Baumberg spielt 2:2 gegen Uerdingen, Ratingen patzt gegen Bocholt.

Kreis Mettmann. Den Oberliga-Fußballern des VfB 03 Hilden reichte beim 4:0 (2:0)-Heimsieg über den ETB Schwarz-Weiß Essen eine durchschnittliche Leistung, um nach zwei bitteren Niederlagen in Folge wieder ein Erfolgserlebnis zu feiern. Daran hatten allerdings die Essener einen großen Anteil, denn bei drei Hildener Treffern waren sie maßgeblich beteiligt. Zuerst klärte ETB-Torwart Philipp Kunz halbherzig, die Kugel landete bei Pascal Weber, der aus dem Gewühl heraus zum 1:0 (25.) traf. Nur drei Minuten später l setzte sich Jannik Weber in der linken Strafraumhälfte durch und erhöhte auf 2:0 (28.). Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein Befreiungsschlag von Stefan Schaumburg zu einem gefährlichen Aufsetzer. Der Ball sprang über den Essener Verteidiger hinweg, und dann hatte der schnelle Pascal Weber freie Bahn zum 3:0. In der Folge blieben die Gäste den Nachweis echter Oberliga-Qualität schuldig. Der desolate Auftritt gipfelte in der gelb-roten Karte für Kapitän Kevin Müller wegen Meckerns (86.). Kurz danach beförderte der Essener Pjer Radojcic eine Ecke zum 4:0 (87.) ins eigene Netz. bs

ASV Mettmann lässt sich vom Rather SV den Schneid abkaufen

Es war den Spielern des Rather SV von Beginn anzumerken, dass sie aufgrund der angespannten Tabellenlage in der Landesliga unbedingt punkten wollten. Mit Erfolg: Am Ende siegten sie mit 3:1 (2:0). Die Gastgeber kämpften gegen Mettmann um jeden Zentimeter Boden und kauften den ASV-Akteuren mit ihrem vorbildlichen Zweikampfverhalten den Schneid ab. Dazu taten sich die Mettmanner im Spielaufbau sehr schwer, leisteten sich viele Fehlpässe und kamen kaum zum Abschluss. Die Gastgeber hingegen kamen optimal aus den Startlöchern und führten bereits nach gut einer Viertelstunde mit 2:0. Es warf sie auch nicht zurück, dass ein Spieler bereits nach 26 Minuten mit Rot vom Platz flog. Nach der Pause erhöhten die Rather sogar auf 3:0 (48.), während dem ASV nach dem Anschlusstreffer von Ahmet Kizilisik nichts mehr einfiel. K.M.

Aussetzer des Torhüters leitet die Ratinger Niederlage ein

Jeder Mensch macht Fehler – und manche davon können richtig weh tun. So zum Beispiel bei Dennis Raschka. Der Torhüter von Ratingen 04/19 spielt eine bärenstarke Saison. Doch ausgerechnet im Top-Spiel des Tabellenvierten beim Dritten FC Bocholt patzte der sonst so starke Schlussmann des Oberligisten: Er kassierte einen haltbaren Schuss von Andre Bugla zum 0:1 – ein Rückstand, von dem sich der RSV bei der 0:2-Niederlage nicht mehr erholte. Beim zweiten Gegentor war Raschka zugleich Leidtragender und Verursacher: Er foulte einen Bocholter im Strafraum, der Schiedsrichter pfiff Elfmeter, und der saß zum 0:2. Durch die Niederlage rutscht Ratingen in der Tabelle wieder ein paar Plätze ab: Fischeln, Homberg und Hilden zogen vorbei und schickten 04/19 auf den siebten Rang. asch

Sportfreunde Baumberg trotzt dem KFC Uerdingen einen Punkt ab

Das Ergebnis übertraf am Ende sogar die kühnsten Erwartungen, denn der Fußball-Oberligist Sportfreunde Baumberg hatte sich fürs Heimspiel gegen den Tabellenführer KFC Uerdingen wegen größter personeller Sorgen eher wenig ausgerechnet. Wer halbwegs fit war, stand sowieso auf dem Platz – und wer angeschlagen war, musste teilweise auch ran. Deshalb konnten die Baumberger mit dem Ergebnis ganz gut leben – und das 2:2 (1:0)-Unentschieden war verdient, weil die Hausherren deutlich mehr Leidenschaft aufboten als der hohe Favorit. Direkt die erste gelungene Offensiv-Aktion der Baumberger saß: Bei einem Angriff über die rechte Seite servierte Christian Krone den Ball maßgerecht für den in der Mitte wartenden Muhammet Ucar – 1:0 (6.).

Viel mehr passierte bis zur Pause nicht, bevor die Partie nach dem Wechsel mehr Fahrt aufnahm. Möglicherweise wären die Hausherren überhaupt nicht mehr unter Druck geraten, wenn sie den KFC nicht selbst zurück ins Spiel gebracht hätten. Der Fehler von Gordon Weniger, dem der Rückpass zu seinem Keeper Daniel Schwabke komplett missglückte, ermöglichte Uerdingens Denis Pozder wie aus dem Nichts den 1:1-Ausgleich (56.). Pech hatte Wiren Bhaskar, der den Ball nach einem Uerdinger Angriff von der Linie schlagen wollte – und erst recht zum 1:2 (64.) ins eigene Tor beförderte. Der Mut der Gastgeber in der Schlussphase wurde letztlich belohnt: Robin Hömig nutzte die Verwirrung im Strafraum der Gäste und brachte das zurückgelegte Spielgerät humorlos zum 2:2 unter (78.). Den Rest des Spiels überstand Baumberg weitgehend ungefährdet. mid

Monheimer lassen sich durch Gegentreffer verunsichern

Landesligist FC Monheim setzte sich beim Neunten VdS Nievenheim knapp mit 3:2 (2:1) durch, bleibt jedoch im Aufstiegskampf weiterhin von Ausrutschern der Konkurrenz abhängig. Der Tabellenvierte fand zwar gut ins Spielwurde jedoch eiskalt erwischt: Nach einer als Stürmerfoul geahndeten Aktion von Eray Bastas waren die meisten Monheimer noch in Verhandlungen mit dem Unparteiischen verstrickt. Nievenheim machte die Partie dafür schnell und traf zur 1:0-Führung (7.). Doch der FCM erholte sich – und wie! Dejan Lekic glich nicht nur aus (29.), sondern brachte die Monheimer sogar in Führung (32.). Nach der Pause ließ der FCM mehrere gute Gelegenheiten aus, den Vorsprung auszubauen. Die Nievenheimer bestraften dies prompt und spielten einen Konter sauber zu Ende – 2:2 (56.). Diesmal brachte das Gegentor den FCM allerdings nicht aus der Fassung – im Gegenteil. Der gerade eingewechselte Derman Disbudak besorgte nach der Vorarbeit von Lars Sczyrba das verdiente 3:2 (66.). Am Ende blieb es aber beim Dreier für den FCM, der mit jetzt 58 Punkten weiter Vierter ist. mroe

Die nächsten Spiele

Oberliga: Ratingen 04/19 – SC Düsseldorf-West; SV Hönnepel-Niedermörmter – Sportfreunde Baumberg (beide heute, 19.30 Uhr); Cronenberger SC – VfB 03 Hilden (heute, 20 Uhr); Landesliga: TSV Bayer Dormagen – ASV Mettmann; 1. FC Monheim – SpVgg. Odenkirchen (beide heute Abend, 19.30 Uhr).

Anzeige