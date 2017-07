Monheim/Mettmann. Zum Abschluss eines intensiven Trainingslagers mit fünf Einheiten innerhalb von drei Tagen gewinnt Oberligist 1. FC Monheim gegen den Bezirksligisten SV Rot-Weiß Hütte mit 6:0 (2:0). Dennis Ruess war zufrieden mit dem Auftritt seiner Schützlinge. „Sie haben die richtige Mentalität gezeigt und sich noch einmal richtig gequält, obwohl die Beine und der Geist vom Trainingslager sehr müde waren“, sagte der Trainer. „Die Mannschaft hat sich in die Partie gekämpft und noch ein standesgemäßes Ergebnis herausgeschossen.“

Den Torreigen auf der Sportanlage von Viktoria Wemb in Weeze eröffnete Monheim-Rückkehrer Samir Al Khabbachi , der eine Flanke von Zugang Jan Nosel einköpfte (18.). Kurz vor der Pause markierte der 26-jährige Mittelfeldspieler auch das 2:0 nach einem Pass von Benjamin Schütz (40.). Im zweiten Durchgang zogen die Ruess-Schützlinge das Tempo an und markierten innerhalb von nur acht Minuten vier Tore: Es trafen Verteidiger Alexander Karachristos per Kopfball nach einem Freistoß von Gordon Weniger (52.), Testspieler Kenta Hara nach einer Flanke von Schütz (54.), Schütz nach einer Ecke von Weniger (56.) und Eray Bastas nach einer Kombination über Patrick Becker und Abdelkarim Afkir (60.). Die letzten 20 Minuten konnte der Coach nur zehn Mann aufbieten, da er Weniger auswechseln musste, der über Oberschenkelprobleme klagte.

Während des dreitägigen Trainingslagers ging es für den Aufsteiger um Grundlagenausdauer und Teambuilding. Darunter versteht der Coach auch schon das gemeinsame Essen. „Wir haben keine Flöße gebaut und waren auch nicht in einem Klettergarten.“ An einem Tag unternahmen die Blau-Weißen aber einen Bowling-Abend und gingen in Kleve aus. „Die Stimmung war großartig“, sagte der Coach zufrieden – und das ist die Hauptsache.

Die nächsten Testspiele bestreiten die Monheimer am kommenden Sonntag (15 Uhr) gegen die SG Kaarst sowie am Donnerstag (19.30 Uhr) gegen Fortuna Köln II. faja

Michael Kirschner arbeitet als Sportlicher Leiter in Mettmann

Nach erfolgreichen Jahren, die in der Saison 2015/2016 mit dem Aufstieg in die Landesliga gekrönt wurden, hat Michael Kirschner nach der vergangenen Spielzeit seine Funktion als Cheftrainer des ASV Mettmann beendet. Er beschränkt sich jetzt auf die wichtige Aufgabe als Sportlicher Leiter des derzeit erfolgreichsten Mettmanner Fußballvereins. Rechtzeitig kümmerte sich Kirschner in Absprache mit dem Vorstand jedoch um seine Nachfolge auf der Kommandobrücke des ASV. Und entschloss sich für die naheliegendste Lösung: seinen bisherigen Co-Trainer Meher Siala.