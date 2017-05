Während in der Oberliga die Luft mehr oder weniger raus ist, geht es für den FC Monheim in der Landesliga noch um den Aufstieg.

Kreis Mettmann. Eigentlich, wenn Adnan Hotic auf dem Platz steht, trägt der Verteidiger von Ratingen 04/19 die Kapitänsbinde immer am Arm. Nur war der Abwehrchef des Fußball-Oberligisten im vergangenen halben Jahr nicht auf dem Rasen, sondern wegen einer Verletzung vornehmlich auf der Tribüne zu finden. Und eine Rückkehr ins Ratinger Stadion wird es auch in Zukunft nicht mehr geben – zumindest nicht im blau-gelben Trikot. Kurz vor dem letzten Saisonspiel gegen den VfR Krefeld-Fischeln (Sonntag, 15 Uhr) beendeten Hotic und 04/19 die dreijährige Zusammenarbeit zum Ende dieser Spielzeit. Der 28-Jährige hat im Ligakonkurrenten TuRU Düsseldorf bereits einen neuen Verein gefunden. Nach Stefan Rott, der nach vier Jahren in Ratingen zum TSV Meerbusch wechseln wird, verliert 04/19 mit Hotic die zweite zentrale Stütze in der Viererkette.

Der Ratinger Trainer Karl konzentriert sich jetzt erst einmal auf das letzte Heimspiel gegen Krefeld-Fischeln. Mit einem Sieg gegen den überraschend starken Tabellenvierten und den gleichzeitigen Ausrutschern vom TV Jahn Hiesfeld und VfB Homberg könnten die Ratinger am letzten Spieltag sogar noch vom neunten auf den sechsten Tabellenplatz klettern. „Das wäre der absolut günstigste Fall. Ein Punktgewinn ist aber auf jeden Fall wichtig, um damit noch den achten Platz zu erreichen“, meint Weiß.

Den belegt aktuell der punktgleiche VfB Hilden, der sein Spiel gegen den Oberliga-Meister KFC Uerdingen aus finanziellen Gründen – wegen der hohen Sicherheitsauflagen – jedoch abgesagt hat. „Wir wollen uns noch einmal voll reinknien und zum Abschluss punkten. Dann kann man unter Berücksichtigung des schlechten Starts von einem guten Saisonverlauf sprechen“, sagt Weiß. jew

Baumberg und Velbert können beide befreit aufspielen

Das ist wirklich schon ein halbes Jahr her. Vielleicht kann sich trotzdem der eine oder andere Spieler des Fußball-Oberligisten Sportfreunde Baumberg (SFB) an den 4. Dezember 2016 erinnern. Damals gewann das Team von Trainer Salah El Halimi gegen den Regionalliga-Absteiger SSVg Velbert dank einer überzeugenden Partie mit 3:1. Seinerzeit brachte Baumberg zum Abschluss der Hinrunde die Energie auf, aus einem 0:1 nach der Pause noch den Sieg zu machen.

Die große Frage ist, ob die Baumberger am morgigen Sonntag (15 Uhr) zum Saison-Abschluss beim Fünften Velbert wieder zu einer Energieleistung in der Lage sind – in einer Partie, die für beide eher weniger bedeutend ist. Für beide geht es um nichts mehr – für Velbert nicht, das auf Rang fünf mit 51 Zähler weit hinter der Spitze liegt, und für Baumberg nicht, das sich als Zwölfter mit 41 Punkten am rettenden Ufer befindet.