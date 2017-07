Die Sportfreunde Baumberg kamen zu einem beachtlichen 1:1 gegen Regionalligist Wegberg-Beeck. Der VfB Hilden gewann nach Rückstand mit 2:1 gegen Schlebusch. Monheim siegte mit 6:1 gegen die SG Kaarst.

Kreis Mettmann. Mit einem starken 1:1 (1:1)-Unentschieden gegen den Regionalligisten FC Wegberg-Beeck gelang dem Fußball-Oberligisten Sportfreunde Baumberg ein gelungener Abschluss einer intensiven Trainingswoche. Die Sportfreunde hatten zuvor an jedem Tag trainiert und sogar am Samstag vor dem Spiel im Rahmen eines Trainingslagers noch eine 90-minütige Einheit abgehalten. Von daher verwunderte es nicht, dass Trainer Salah El Halimi vor allem von der kämpferischen Leistung seiner Schützlinge sehr angetan war. „Das war ein guter Test. Taktisch haben wir das sehr diszipliniert gespielt. Und mich hat vor allem beeindruckt, wie die Mannschaft diese Partie physisch angegangen ist. Nach einer ganzen Woche Training plus der Einheit am Vormittag war das schon stark.“ Aber auch spielerisch hielten die Baumberger gegen den eine Klasse höher beheimateten Testspielgegner gut dagegen. Die Platzherren gingen durch das Kopfballtor von Daniel Rey Alonso nach einem Freistoß von Robin Hömig sogar mit 1:0 (16.) in Führung. Nach einer knappen halben Stunde gelang Beeck der 1:1-Ausgleich (27.). „Das Ergebnis geht insgesamt in Ordnung, das war eine laufstarke und kämpferische Leistung von uns. Ein guter Abschluss dieser Woche“, sagte El Halimi.

Diese Woche stehen neben vier Trainingseinheiten zwei Testspiele auf dem Programm: Morgen Abend gastiert der TSV Aufderhöhe in Baumberg (19.30 Uhr), am Samstag geht es zuhause gegen den Mittelrheinligisten Bergisch Gladbach (14 Uhr). mroe

VfB Hilden hatte zunächst eine Trainingseinheit geplant

Nach einer einwöchigen Trainingspause stand am Sonntag wieder die erste Übungseinheit im Terminplan des Oberligisten VfB 03 Hilden – eigentlich. „Wir haben dann aber umdisponiert und kurzfristig der Anfrage der Schlebuscher entsprochen und uns für das Testspiel entschieden“, sagte Teammanager Michael Kulm, der anstelle von Cheftrainer Marcel Bastians (Urlaub) an der Seitenlinie coachte. Die Hildener gewannen mit 2:1 (0:1).

Der Landesligist SV Schlebusch präsentierte sich anfangs als eingespielte, kompakte Truppe. Die frühe 1:0-Führung (2.) durch Marcel Schulz spielte den Gästen erst recht in die Karten. In den ersten 45 Minuten fand der VfB kaum ins Spiel, es fehlte an Passsicherheit und Durchschlagskraft. Da vermochten auch die Gastspieler Nabil Jaouadi (zuletzt Ratingen 04/19) und Justice Agyeman (RW Essen A-Junioren) keine Akzente zu setzen. Die eingewechselten Gianluca de Meo, Simon Metz und Zugang Sven Höltke (zuletzt TSG Sprockhövel II) sorgten nach der Pause für mehr Qualität. Der Ex-Kapellener Said Harouz erzielte auf Zuspiel von Fabian zur Linden das 1:1 (75.), drei Minuten vor Feierabend legte Kai Stanzick dem stark spielenden Höltke den Siegtreffer auf.