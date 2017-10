Am Erbacher Berg geht es morgen gegen Union Wuppertal.

Wülfrath. Nach dem verdienten Sieg beim Tabellendritten in Frohnhausen heißt es für die Wülfrather Bezirksliga-Fußballer am Sonntag (15 Uhr Lhoist-Sportpark am Erbacher Berg) gegen TSV Union Wuppertal nachzulegen. „Das ist für uns ein ganz anderes Spiel“, bemerkt Joachim Dünn und erläutert weshalb. „In Frohnhausen haben wir bei einer der Spitzenmannschaften der Bezirksliga gespielt. Da gingen meine Spieler mit notwendigen Einstellung und Bissigkeit an diese schwere Aufgabe heran. Gegen den Aufsteiger, der auf einem Abstiegsplatz steht, bleibt abzuwarten, wie wir da auftreten.“ Der Wülfrather Trainer hat sein Team bereits eindringlich gewarnt, die Union auf die leichte Schulter zu nehmen. „Da besteht überhaupt kein Grund zu, denn die Bezirksliga-Gruppe 2 scheint recht ausgeglichen zu sein“, sagt er. Dünn erinnerte seine Mannschaft daran, dass sie in dieser Saison schon einige unnötige Punkte gegen vermeintlich schwächere Teams abgab. „Wenn wir wirklich in der Tabelle oben mitmischen wollen, können wir uns solche Punktverluste nicht mehr erlauben“, betont er. Der FCW, der in Frohnhausen durchaus überzeugte und zu Recht drei Punkte in die Kalkstadt mitnahm, wird alles dafür tun, um mit der notwendigen Einstellung die Partie gegen die Wuppertaler für sich zu entscheiden. K.M.