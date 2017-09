Die SGL-Handballer bestreiten gleich zum Auftakt das Derby gegen Opladen. Die SG Ratingen spielt bei der Reserve der HSG Neuss/Düsseldorf.

Ratingen/Langenfeld. Eigentlich war es schon eine beschlossene Sache. Ben Schütte, Kapitän der SG Ratingen, wollte im Sommer nicht mehr auf das Parkett zurückkehren. Der Linksaußen hatte Bastian Schlierkamp, seinen langjährigen Freund und Geschäftsführer des Vereins, bereits über sein Karriereende informiert. Mit 35 Jahren sind die Schmerzen, die kleinen Wehwehchen immer größer geworden. Es sollte Schluss sein mit Handball – doch Schütte blieb. „Ich konnte so nicht aufhören“, betont der Routinier. „Ich will ausmerzen, was auch ich verbockt habe.“

Er hätte sich nicht einfach auf die Couch legen können, erzählt Schütte. Nicht nach der vergangenen Saison, als das selbst ernannte Löwenrudel völlig zahn- und chancenlos aus der Dritten Liga abstieg. Gemeinsam mit den Verantwortlichen hat er einen Kompromiss gefunden: Einmal pro Woche darf Schütte, der bald Vater wird, individuell trainieren – wenn er möchte. „Dass Ben nach so einer katastrophalen Saison in seiner Situation weiterspielt, ist sensationell“, sagt Schlierkamp. Gemeinsam wollen sie, wie auch das gesamte Team, den Turnaround schaffen nach dem ersten großen Rückschlag der jungen Vereinsgeschichte. Sie wollen endlich wieder Spiele gewinnen, am besten schon morgen, wenn die SG Ratingen zum Saisonauftakt der Regionalliga-Nordrheinliga bei der Reserve der HSG Neuss/Düsseldorf antritt (17.30 Uhr ).

Bei der SG Ratingen hat sich vieles verändert in diesem Sommer: Die Liga, die erst vergangenes Jahr durch den Zusammenschluss der Landesverbände Mittelrhein und Niederrhein eingeführt wurde, der Trainer und allen voran das spielende Personal. Mit Jascha Schmidt, dem ehemaligen Bundesligaspieler Ace Jonovski und Kai Funke wurden drei externe Neuzugänge verpflichtet. Torwart, Abwehrchef und Kreisläufer – sie sollen die neue SG-Achse bilden und die Abgänge kompensieren. In der Neusser Halle wartet auf die SG morgen eine erste Standortbestimmung. „Das ist ein brandgefährlicher Gegner. Wir müssen von der ersten Sekunde an dagegenhalten“, warnt Trainer Khalid Khan. new

SG Langenfeld bestreitet zum Auftakt das Duell mit Opladen

Bis zum Anpfiff steht alles auf null. Dann wird aber die Post abgehen – und vielleicht folgt sogar direkt der Höhepunkt der gesamten Saison. Mehr an Top-Zutaten hätten sich die Handballer der SG Langenfeld (SGL) bei den Spielplan-Erstellern der Regionalliga jedenfalls kaum wünschen können, denn das Jahr eins nach dem Abstieg aus der Dritten Liga beginnt heute Abend (Anwurf 20 Uhr, Halle Konrad-Adenauer-Gymnasium) mit dem Heimspiel gegen den TuS 82 Opladen. Es ist ein Derby und gewürzt mit einer Reihe extrem interessanter Zutaten. Erstens: Die SGL will zeigen, dass ihr umgebautes Team in der Regionalliga Akzente setzen kann. Zweitens: Der neue SGL-Trainer Jurek Tomasik gibt seine Premiere im ersten ernsthaften Pflichtspiel. Drittens: Beide Vereine kennen sich gut, haben aber noch nie in der Meisterschaft gegeneinander gespielt. Viertens: Trainer des TuS 82 ist der Ur-Langenfelder Fabrice Voigt.

Aus der einstigen Drittliga-Mannschaft der SGL sind sechs Spieler nicht mehr dabei: Dustin Thöne (zum Longericher SC), Tim Menzlaff (Leichlinger TV), Tobias Geske (HG Remscheid), Andreas Nelte, Matthias Herff und Alexander Klimke (alle Reserve/Verbandsliga). In Mats Heyde (21/vorher Bergischer HC II), Christian Mergner (25/Leichlinger TV) und Jan Schirweit (24/ME-Sport) gehören drei neue Kreisläufer zum Aufgebot. Felix Korbmacher (23/Bergischer HC II), Lasse Fuhrmann (18/Unitas Haan) und Torhüter Fabian Bremer (24/nach Studium in Münster zurück) sind die weiteren Zugänge. Coach Tomasik weiß, dass ein Duell mit Opladen nie normal sein kann: „Solche Derbys sind immer was Besonderes.“ Gleichzeitig ist er um Ruhe bemüht: „Es geht nur um zwei Punkte für die gesamte Saison. Die Chancen sehe ich bei 50:50. Es kommt auch auf die Tagesform an.“ mid

