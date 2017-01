Für die Ice Aliens beginnt am Freitag die Rückrunde

Erster Gegner in den Platzierungsspielen ist Hamm.

Ratingen. Sportlich hatte Alexander Jacobs das Geschehen ganz schnell abgehakt. „Das war ja kein Spiel“, sagte der Trainer der Ratinger Ice Aliens nach dem Schützenfest gegen arg dezimierte Gäste aus Bad Nauheim. „Ich bin froh, dass sich keiner verletzt hat und einige Jungs ein paar Tore und Punkte sammeln konnten“, befand der Niederländer angesichts des 14:0-Erfolgs gegen die Hessen. Dabei gab es durchaus Grund zur Freude: Bei Simon Migas beispielsweise, dessen erstes Saisontreffer lauthals bejubelt wurde. Oder Richard Steffen, der normalerweise dritter Torhüter ist, angesichts des klaren Ergebnisses aber ein paar Spielminuten gegen Nauheim erhielt. „Die hat er sich verdient“, sagte Jacobs.

Gegnerischer Torhüter musste erschöpft ausgewechselt werden

Auf der anderen Seite stand der Goalie jedoch deutlich mehr im Blickpunkt. David-Lee Paton versuchte zwei Drittel lang, so viel wie möglich zu halten. Doch mit im Schnitt rund 30 Schüssen aufs Tor pro Drittel und acht Gegentoren war der Torhüter, der kaum trainieren kann, so ausgelaugt, dass er nicht weiterspielen konnte. So wechselte ein Feldspieler für den „verletzten“ Paton ins Tor, der seine Sache – für einen Feldspieler – erstaunlich gut machte, dennoch weitere sechs Tore kassierte.

Für die Tabelle war das hohe Ergebnis im Übrigen völlig irrelevant. Der Sieg reichte den Ratingern, um als Tabellenführer in die ab Freitag beginnende Platzierungsrunde zu gehen. Und da kommt es gleich knüppeldick für die Aliens, denn am Freitag kommt Hamm an den Sandbach. Der laut Trainer Jacobs „härteste Gegner“ verspielte noch Rang zwei durch eine Niederlage gegen Soest. Am Sonntag reisen die Ratinger dann zum Tabellenzweiten nach Neuwied. Da in der Platzierungsrunde alle vorherigen Ergebnisse gelöscht werden, startet die Saison komplett neu. Da ist ein Kantersieg wie gegen Nauheim eine gute Motivation. asch

