Für die Füchse geht es jetzt um alles

Die Volleyballer wollen in der Regionalliga die Relegation vermeiden und müssen dazu gegen Essen punkten.

Kreis Mettmann. Die Füchse stehen am letzten Spieltag der Volleyball-Regionalliga vor einer echten Zitterpartie im Kampf um den Klassenerhalt. Zwar landete die Mannschaft der Spielgemeinschaft Düsseldorf/Ratingen um Trainer Daniel Reitemeyer am vorletzten Spieltag einen überlebenswichtigen 3:1 (24:26, 25:21, 31:29, 25:17)-Erfolg über Schlusslicht Minden, trotzdem droht nächste Woche der Sturz auf den drittletzten Platz, der in die Relegation führt. Wenn die Füchse im Spiel gegen den Tabellenvierten VV Humann Essen II nicht punkten und Tabellennachbar TV Hörde II gleichzeitig gegen den Tabellenvorletzten Dürener TV II gewinnt, müssen Reitemeyer und sein Team Ende April zu den Entscheidungsspielen gegen einen Drittplatzierten aus der Oberliga antreten.

„Wir stehen vor einer sehr gefährlichen Situation“, sagt der Coach, der ausgerechnet in der anstehenden entscheidenden Partie am Samstag bei den starken Essenern auf eine Reihe von Spielern verzichten muss, die während der Osterferien in Urlaub fahren. Auch der Einsatz von André Meyer, der an einer Schulterverletzung laboriert und auch gegen Minden ausfiel, ist nicht sicher. „Wir werden eine sehr gute Leistung bringen müssen, um gegen Essen punkten zu können“, sagt der Coach.

Die Partie gegen Minden stand bis zum Schluss auf des Messers Schneide. Die Füchse begannen zwar stark und führten beinahe während des gesamten ersten Durchgangs, doch auf der Zielgeraden gaben sie den 23:19-Vorsprung noch ab und verloren mit 24:26. In Folge stellte der Coach um, brachte den erfahrenen Zweitligaspieler Thomas Stark für Youngster Niklas Pfersdorf auf der Diagonalposition und Nachwuchsmann Lukas Lübke auf der Annahmeposition. Nach den Umstellungen kamen die Füchse im zweiten Satz zu einem sicheren 25:21-Erfolg.

Dramatisch wurde es im dritten Durchgang, den die Füchse nach einem 0:4-Start in der Verlängerung mit 31:29 für sich entschieden. Der Satzverlust hätte mindestens einen Punktverlust bedeutet. So hatten die Füchse im vierten Satz leichtes Spiel und entschieden ihn deutlich für sich. jan

Frauen des CVJM Ratingen wechseln zum TuS Lintorf

Eine große Party feierten die Volleyballerinnen des CVJM Ratingen bei ihrem letzten Heimspiel, das sie mit 3:1 (25:14, 22:25, 25:23, 25:15) gegen den Tabellenvorletzten VV Humann Essen II gewannen. Da die Volleyballabteilung des CVJM nach der Saison schließt, wechselt die Mannschaft geschlossen zum TuS Lintorf und wird auch in der nächsten Saison in der Verbandsliga spielen. Zum Abschied freute sich der Trainer über eine gute Leistung seiner Truppe, die den starken vierten Platz damit verteidigte. Am Sonntag (14 Uhr, Carl-Humann Gymnasium) treten die Ratingerinnen beim Tabellenführer VV Humann Essen an und können ihm noch den Aufstieg vermasseln. jan

Hildener AT gelingt die Revanche für die Hinspielpleite gegen Bonn

In der Hinrunde unterlagen die Volleyballerinnen der Hildener AT noch glatt mit 0:3. Die Niederlage war allerdings auch der schlechten personellen Lage geschuldet. Diesmal aber hatte Rainer Knietzsch seine Bestbesetzung zur Verfügung – und die Wiedergutmachung glückte: Die HAT gewann bei den RWR Volleys Bonn mit 3:0 (25:17, 25:21, 25:20). Schon im ersten Durchgang unterstrichen die Gäste ihre Ambitionen. Im zweiten und dritten Abschnitt fand Bonn zwar besser in die Partie, am Sieg der HAT änderte das aber nichts. „Generell präsentierte sich die Mannschaft wieder als geschlossene Einheit – man merkt, dass die Chemie stimmt und jeder für jeden durchs Feuer gehen würde“, analysierte Knietzsch. Für den Coach eine wesentliche Trumpfkarte, die der Mannschaft auch in schwierigen Situationen hilft. Durch den Erfolg kletterte die HAT auf Rang drei. Am Sonntag um 17 Uhr (Dr. Ellen-Wiederhold-Halle) erwarten sie nun das Oberliga-Schlusslicht Stolberger TG. „Wir haben zwar alle Spiele gewonnen, aber immer nur knapp mit 3:2“, warnt Knietzsch. bs

SG Langenfeld will sich gegen Weende von bester Seite zeigen

Bereits seit mehreren Wochen steht fest, dass die Volleyballerinnen der SG Langenfeld aus der Dritten Liga West absteigen. Der Zehnte Langenfeld (18 Punkte) kann den Neunten Tuspo Weende (25), der auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz steht, rein rechnerisch nicht mehr einholen. Trotzdem will sich die SGL beim Saisonfinale am Samstag (19 Uhr) in Weende nochmals von ihrer besten Seite präsentieren.

„Das ist für uns ein prestigeträchtiges Spiel, weil uns Weende im direkten Vergleich den Nicht-Abstiegsplatz geklaut hat. Nach der Begegnung wollen wir über die Zukunft sprechen. Ich kann mir vorstellen, dass das aber auch erst nach Ostern passiert“, sagt SGL-Trainer Michael Wernitz. Ein paar Tage Pause sind nach der Enttäuschenden Saison sicherlich nicht die schlechteste Maßnahme, um alles einmal sacken zu lassen und erst dann nach vorne zu blicken. fas

