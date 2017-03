Füchsen drohen Endspiele im Kampf gegen den Abstieg

Die Ratinger Volleyballer gewannen klar gegen Düren, doch auch die Konkurrenz sammelte in der Regionalliga Punkte. Drittligist SG Langenfeld steht nach Pleite als Absteiger fest.

Ratingen/Langenfeld. Mit einem deutlichen 3:0 (25:17, 25:18, 25:16)-Sieg im Kellerduell gegen den Dürener TV II verhindern die Volleyballer der SG Ratingen/Düsseldorf den Absturz auf die Abstiegsränge. Wie wichtig der fünfte Saisonerfolg war, das bewies nach der Partie der Blick auf die Ergebnisse der Konkurrenz: Da am 15. Spieltag der Regionalliga West auch der VBC Paderborn gegen Hörde gewann, beträgt der Vorsprung der Füchse auf die Abstiegsränge weiterhin nur einen Zähler. Am nächsten Spieltag droht der SGR der Abstiegsplatz: Paderborn könnte durch einen Sieg über Schlusslicht Minden an den Füchsen vorbeiziehen, wenn die gleichzeitig beim Spitzenreiter TVA Fischenich II Federn lassen. An den letzten beiden Spieltagen stünden die Füchse dann mächtig unter Druck, müssten gegen Minden und den Tabellenvierten Humann Essen punkten und gleichzeitig auf Punktverluste von Paderborn hoffen, um wieder über den Strich zu klettern. jan

SGL kann den Klassenerhalt auch rechnerisch nicht mehr erreichen

Jetzt ist amtlich, was sich in den vergangenen Wochen immer mehr angedeutet hatte. Nach der 0:3 (21:25, 25:27, 20:25)-Niederlage gegen den VC Allbau Essen stehen die Volleyballerinnen der SG Langenfeld endgültig als Absteiger aus der Dritten Liga fest. Zwei Spieltage vor dem Saisonende kann der Tabellenzehnte Langenfeld (15 Punkte) den Neunten TuSpo Weende (23), der den ersten Nicht-Abstiegsplatz belegt, auch rechnerisch nicht mehr einholen. „Der Knackpunkt war, dass wir in Langenhagen keinen Sieg geholt haben“, sagte SGL-Trainer Michael Wernitz, dessen Team beim abgeschlagenen Schlusslicht klar den Kürzeren gezogen hatte (1:3). Die Langenfelderinnen haben nun zwei Wochen Zeit, um den Abstieg in die Regionalliga zu verdauen und sich auf den kleinen Rest der aktuellen Saison vorzubereiten. Am 25. März (19 Uhr, Halle Hinter den Gärten) empfängt die SGL den Sechsten ASV Senden zum letzten Heimspiel in der laufenden Serie – das dann gleichzeitig für mindestens anderthalb Jahre die letzte Drittligapartie in Langenfeld sein wird. fas

Der CVJM Ratingen schaffte es, den Favoriten Dingden zu ärgern

In der Verbandsliga 2 boten die Damen des CVJM Ratingen dem Tabellenzweiten SV Blau-Weiß Dingden II einen großen Kampf, mussten sich am Ende aber hauchdünn mit 1:3 (24:26, 23:25, 26:24, 20:25) geschlagen geben. Die Schützlinge von Trainer Christian Höhne waren als Tabellenvierter mit dem Ziel angereist, den Favoriten zu ärgern. Das gelang den Ratingern auf ganzer Linie. Am Ende waren sie aber dennoch enttäuscht, dass sie nicht noch wenigstens einen Punkt aus Dingden entführten. jan

