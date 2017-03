Finale geht heute in dritte Runde

Die Ratinger Ice Aliens treffen im Endspiel der Play-offs in der Regionalliga um 20 Uhr in Hamm auf die Eisbären.

Ratingen. Eishockey boomt – zumindest in der Regionalliga West. Beim Halbfinal-Auswärtsspiel der Ratinger Ice Aliens in Herford waren bei beiden Spielen 1200 Zuschauer da. Beim ersten Final-Heimspiel der Außerirdischen gegen Hamm schon 1224 – und nun schickt sich der Gegner an, in Spiel drei (heute, 20 Uhr) die Zahlen weiter hochzuschrauben. „Wir hoffen auf ein volles Haus“, sagt Werner Nimmert, der erste Vorsitzende der Eisbären. Volles Haus – das hieße 1800 Zuschauer. Und am Sonntag, in Spiel vier der Finalserie, in der es aktuell 1:1 steht, hoffen auch die Aliens auf nochmal mehr Zuschauer als im letzten Spiel. „Die Liga ist großartig, und ich freue mich sehr, dass in Ratingen die Euphorie wieder da ist“, sagt Nimmert. „Das tut der ganzen Liga gut.“

Stimmungsmäßig passt der Rahmen zur Finalserie

Das sieht auch Aliens-Trainer Alexander Jacobs so. „Das Publikum in Hamm ist zwar etwas feindselig, aber sehr fanatisch. Sowas mag ich“, sagt er. „Das bringt ja extra Motivation.“ Stimmungsmäßig passt der Rahmen also zur Finalserie. Und sportlich? Da ist die Serie immens ausgeglichen. „In beiden Spielen hat die jeweils bessere Mannschaft auch gewonnen“, sagte Christoph Oster, der sich zuletzt einen Stammplatz im Tor der Ratinger erkämpft hat. „Im zweiten Spiel waren wir nach dem Auftaktsieg wohl etwas zu sicher, dass wir das eben schaukeln, das wird dann bestraft. Das klappt, bei allem Respekt, vielleicht in Grefrath. Aber nicht gegen Hamm, nicht im Finale.“

Oster, im zweiten Jahr bei den Aliens, hat erwartet, dass die Serie sehr eng wird. „Es sind zwei gute Mannschaften“, sagt er. „Hamm hat sehr viel Geld in seinen kader investiert und richtig gute Spieler geholt, die allerdings weniger Bezug zur Region haben. Wir sind alles Jungs aus dem Rheinland, wir sind keine Profis, wir arbeiten alle nebenbei. Und doch sind wir auf Augenhöhe – wenn wir denn komplett sind“, bemerkt er.

Und das sind die Aliens seit dem Halbfinale erstmals in dieser Saison. „Unsere Stärke ist, dass wir drei wirklich gute Reihen haben“, betont Oster. „Wer behauptet, die dritte sei schlechter als die erste, der hat nicht wirklich Ahnung von Eishockey.“ Er selbst ist mit seiner Final-Leistung weitgehend zufrieden. Der 25-Jährige glaubt fest daran, dass seine Mannschaft auch im zweiten Auswärtsspiel den Sieg holen kann. „Ich bin der Meinung, dass wir alleine entscheiden, ob wir ein Spiel gewinnen. Wenn wir alle mit 100 Prozent reingehen, schlägt uns keiner“, betont er.

Das mit den 100 Prozent war in dieser Saison ab und an das Problem. „Wenn wir alle noch normal arbeiten, ist es mit der Regeneration auch schwieriger“, betont der angehende Arzt. „Da sind Verletzungen vorprogrammiert.“ Sein Tagespensum ist nicht zu verachten. „Betrachtet man Eishockey als Job, hätte ich drei davon: Ich arbeite in der Klinik, spiele Eishockey – und kellnere auch noch nebenbei.“ Und das, während zum Beispiel in Hamm einige Akteure nur vom Eishockey leben.

Würde Hamm in Ratingen Meister, wäre das „eine Katastrophe“

So ist die Leistung der Aliens auch in dieser Saison mit dem ganzen Verletzungspech nicht hoch genug einzuschätzen. „Jetzt wollen wir es aber auch krönen“, betont Oster. „Ich will auf keinen Fall in Hamm verlieren, die könnten dann bei uns Meister werden. Das wäre eine Katastrophe.“

Deshalb müssen noch zwei Siege her. Der erste am besten im vollen Hammer Eisstadion. „Wir müssen uns mehr Chancen erarbeiten als zuletzt“, betont Trainer Jacobs. Und Rückhalt Oster bleibt dabei. „Unser Kopf ist das Wichtigste“, sagt er. „Die Qualität, Hamm zu schlagen, haben wir allemal.“ Und wenn das klappt, könnten die Zuschauer am Sonntag noch eine Schippe drauflegen – knackt Ratingen in dieser Saison noch die 1500?

