Fechter holen neunmal Edelmetall

Beim Wettkampf auf Landesebene durften die Athleten des TV Ratingen jubeln.

Ratingen. Die Ratinger Fechtabteilung feiert bei den Nordrhein-Westfälischen Landesmeisterschaften in Dormagen große Erfolge: Sie holten jeweils dreimal Gold, Silber und Bronze. Erstmals in ihrer Geschichte trugen in Dormagen die Verbände Nordrhein und Westfalen ihre Landesmeisterschaften gemeinsam aus. Den Auftakt bildete die A-Jugend-Ausscheidung der Damen und Herren, in der Fechter der Jahrgänge 2000 bis 2004 starten dürfen. Hier gelang der 16-jährigen Lisa Rütgers der größte Erfolg ihrer Fechtkarriere: Sie absolvierte eine fehlerlose Vorrunde, kämpfte sich ungeschlagen bis in Finale und siegte mit 15:7 gegen Emily Kurth vom Leistungsstützpunkt Dormagen.

Bei den Herren war die Konkurrenz mit 38 Fechtern noch größer. Mark Bille holte trotzdem Bronze. Bei den Schüler-Turnieren standen gleich vier TVR-Fechterkinder auf dem Treppchen: In einem rein Ratinger Finale holte Sophia Ulrich den ersten Meistertitel ihrer noch jungen Fechtkarriere, ihre Vereinskameradin Annika Kuhlen gewann Silber, Felix Braun erkämpfte sich ebenfalls Silber und Samuel Mathiot gewann Bronze.

In der B-Jugend siegte unangefochten Valentin Meka, der ein Jahr jüngere Tristan Teichner musste sich erst im Finale geschlagen geben. Den Schlussakkord setzte Lisa Rütgers bei den Aktiven, die keiner Altersgrenze unterliegen, und holte Bronze. Die vielen Medaillen brachten die Ratinger Fechtequipe auf Platz zwei im NRW-Medaillen-Ranking.

Außerdem: Aktive: 19. Sofia Polenske; 18. Derek Darnley Domingue; A-Jugend: 5. Valentin Meka; 11. Julian Rober; 13. Tristan Teichner; 17. Luca Krüger; 30. Jan Ole Müller; 6. Sofia Polenske; B-Jugend alter Jahrgang: 7. Luca Krüger; junger Jahrgang: 6. Mattis Philip Habig; 9. Fabian Ulich. Red

Anzeige