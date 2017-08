Der VfB Hilden tritt gegen den Düsseldorfer SC 99 an, Aufsteiger Monheim hat es mit dem 1. FC Bocholt zu tun. 04/19 Ratingen spielt gegen Vohwinkel, SF Baumberg in Fischeln und Mettmann in Nievenheim.

Kreis Mettmann. Im Oberliga-Derby gegen Ratingen 04/19 erarbeitete sich der VfB Hilden viele Möglichkeiten, ließ sie aber gleich reihenweise aus. Beim Aufsteiger Düsseldorfer SC 99 will die Offensive jetzt mehr Durchschlagskraft entwickeln. Im Derby lief es für Pascal Weber irgendwie verhext. Einmal stand der Angreifer in aussichtsreicher Schussposition im Abseits. Weitere fünf Mal schien der 27-Jährige auf einem guten Weg, den Ball ins Tor zu befördern, scheiterte dann aber entweder am Verteidiger, am Torhüter oder am Überraschungsmoment. Wie kurz vor der Pause, als er das Leder aus kurzer Distanz über die Latte beförderte. „Manchmal rechnet man ja gar nicht mit einem Ball, und dann bekam ich den Fuß nicht mehr hoch genug, um den Ball zu drücken“, sagt der Stürmer. Am Sonntag (15 Uhr, Windscheidstraße 18) beim Düsseldorfer SC 99 sieht der Stürmer sein Team in der Favoritenrolle. „Seit der letzten Saison ist das aber nicht komplett ungewohnt für uns“, schiebt er nach. Gleichwohl sind die Hildener gewarnt. Denn der Aufsteiger wechselte gerade erst den Trainer. Jörg Vollack ist Nachfolger von Sebastian Saufhaus. „Es wird darauf ankommen, die Bereitschaft und den Teamgeist in den Mittelpunkt zu stellen“, kündigte Vollack bei seiner Vorstellung an. Denn der Liga-Neuling braucht dringend Punkte. bs

Aufsteiger Monheim hat es mit dem 1. FC Bocholt zu tun

Der Fußball-Oberligist hat das 2:3 bei TuRU Düsseldorf aufgearbeitet. Nun kommt der 1. FC Bocholt – ein Schwergewicht der Klasse. „Wir haben darüber gesprochen“, erklärt Monheims Trainer und meint das Spiel gegen TuRu, „wir waren nicht mehr griffig genug und die Abstände waren zu groß.“ Folge: Der FCM mühte sich später zwar, bekam jedoch keine Kontrolle mehr über das Spiel – was in der ersten halben Stunde ganz anders ausgesehen hatte. Ruess geht sehr zuversichtlich davon aus, dass sein Team den nötigen Lernprozess annimmt, um die kommenden Aufgaben vernünftig zu bewältigen. Dabei wartet bereits am Sonntag (15 Uhr, Rheinstadion) die nächste hohe Hürde, denn Monheim trifft auf den 1. FC Bocholt. Das ist eins der Schwergewichte in dieser Liga – und nach eigener Einschätzung einer der Meisterschafts-Kandidaten. Soll heißen: Bocholt will in die Regionalliga. Der FCM weiß, was auf ihn zukommt. Und er wird sein Potenzial vermutlich voll ausschöpfen müssen. „Fallobst gibt es in dieser Klasse sowieso nicht“, betont Ruess, „aber das ist jetzt natürlich eine besonders anspruchsvolle Aufgabe. Wir müssen im Kollektiv konzentriert arbeiten.“