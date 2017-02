FC Monheim kann auf seine Viererkette bauen

Der Landesligist verlängerte Verträge mit Leistungsträgern.

Monheim. Das 13:0 (4:0) gegen den Kreisligisten FC Britannia gleicht zwar eher einem lockeren Aufgalopp, doch die Verantwortlichen des Fußball-Landesligisten FC Monheim (FCM) waren mit dem ersten Auftritt in der Wintervorbereitung zufrieden. „Das war zum Reinkommen ein guter Test, aber natürlich ist das Ergebnis nicht richtig aussagekräftig“, fand Trainer Dennis Ruess. Dass es gegen die vom ehemaligen Monheimer Co-Trainer Benjamin Uhlenbrock trainierten Solinger am Ende derart deutlich wurde, schien dem Monheimer Coach sogar ein wenig unangenehm zu sein: „Das tut mir fast ein bisschen leid für den Kollegen, weil wir mit Benjamin bis heute ein super Verhältnis haben.“

Der Landesliga-Vierte hat zwei neue Spieler dazubekommen

Der FCM verschenkte von Beginn an nichts und ging durch Eray Bastas mit 1:0 (16.) in Führung. Neuzugang Derman Disbudak erhöhte wenig später mit einem 25 Meter-Schuss auf 2:0 (19.), ehe Patrick Becker (42.) und Marvin Kessler (43.) kurz vor der Pause zum 3:0 und 4:0 trafen. Während die Gäste im ersten Durchgang leidenschaftlich und mit viel Aufwand verteidigt hatten, ging ihnen später die Luft aus. Der FCM nutzte das. Neben Disbudak (vorher beim 1. FC Mönchengladbach/Landesliga) spielte auch Monheims zweiter Neuzugang Leonard Funke, der von Alemannia Aachen II gekommen war (Landesliga) über 90 Minuten. Dabei deutete der 20 Jahre junge Abwehrspieler an, dass er für die restlichen 15 Partien in der Landesliga eine Hilfe im Defensivbereich sein kann. Der Landesliga-Vierte Monheim hat aber nicht nur zwei Neue dazubekommen, sondern auch die Verträge mit einigen wichtigen Akteuren verlängert. So wurden die Kontrakte mit Miles Adeoye, Yannic Intven, Alexander Karachristos und Christoph Lange bereits jetzt um zwei Jahre ausgedehnt. Das heißt: Der FCM kann langfristig auf seine komplette Viererkette bauen. Dejan Lekic, Nick Nolte und Karim Afkir haben jeweils für ein Jahr im Rheinstadion verlängert. mroe

Anzeige