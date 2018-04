Der Neuling in der Fußball-Oberliga kam beim SC West zu einem 5:1. Hilden freute sich über ein Remis, Ratingen und Baumberg konnten nicht überzeugen.

Kreis Mettmann. Für die Oberliga-Fußballer des FC Monheim war die Auswärtsfahrt zum SC Düsseldorf-West am Ende ein voller Erfolg, denn die Monheimer setzten sich klar mit 5:1 (2:1) durch. Der Aufsteiger kletterte in der Tabelle auf Rang fünf (47 Punkte). Wie schon vor einigen Wochen im Heimspiel gegen den VfB Hilden (6:2) wurden die Monheimer ihrem Ruf als Frühstarter gerecht. Der Klassen-Neuling ging erneut mit 1:0 in Führung, ehe der Sekundenzeiger seine erste Runde vollendet hatte: Es dauerte sogar nur 20 Sekunden, bis Leroy Mickels einen missratenen Düsseldorfer Rückpass abgelaufen und im Tor untergebracht hatte – 1:0 (1.).

Viel Sicherheit verlieh der Traumstart den Monheimern allerdings nicht, denn in der folgenden Anfangsphase hatten die Hausherren gegen den teils auffällig unsortierten FCM die besseren Gelegenheiten, Deshalb glichen sie verdient zum 1:1 aus (10.). Nach einer Phase, in der die Gäste ihre Unsortiertheit langsam in den Griff bekamen, besorgte Karim Afkir noch vor der Pause den erneuten Führungstreffer: Einen Abpraller drückte er mit Glück und Geschick per Hacke über die Torlinie – 2:1 (38.).

Im zweiten Durchgang hatte Monheim die Partie im Griff. Nach sehenswerter Vorarbeit und einer geschmeidigen Drehung brachte Dejan Lekic den Ball in Gerd-Müller-Manier in der langen Ecke des Düsseldorfer Tores unter – 3:1 (54.). Nur zehn Minuten später leistete sich der SC West nach einer scharfen Hereingabe von Afkir ein Eigentor zum entscheidenden 4:1 (63.). Spätestens nach dem 5:1 (66.) von Afkir bestand dann kein Zweifel mehr am Ausgang der Partie (66.). mroe

VfB Hilden erreicht in Homberg ein wertvolles Unentschieden

Es war ein hartes Stück Arbeit, ehe das 1:1 des VfB 03 Hilden in Homberg unter Dach und Fach war. Erschöpft, aber hochzufrieden gingen die Hildener Fußballer nach dem Abpfiff vom Rasen. Der Punktgewinn war nicht nur gut für die Moral, sondern ein weiteres Puzzlestück auf dem Weg zum Klassenerhalt. Weil die Konkurrenz im Abstiegskampf keinen Befreiungsschlag landete, hält der VfB 03 weiter alle Trümpfe in der Hand, den Verbleib in der Oberliga aus eigener Kraft zu realisieren. Da das Team von Marcel Bastians nun das bessere Torverhältnis als die punktgleiche TuRU aufweist, kletterte es sogar auf Rang 13. Die Düsseldorfer kommen morgen zur Nachholbegegnung nach Hilden – eine Partie, die für beide Mannschafte richtungsweisenden Charakter hat. Stürmer Pascal Weber beendete in Homberg seine Flaute: Denis Ivosevic setzte ihn mit einem langen Pass in den freien Raum in Szene. Verteidiger Mike Koenders unterlief das Zuspiel – Weber hatte freie Bahn, nahm die Kugel mit hohem Tempo mit und vollendete an Schlussmann Philipp Gutkowski vorbei zur 1:0-Führung (18.). bs