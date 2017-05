In der Oberliga überzeugte der VfB Hilden, Baumberg erreichte das rettende Ufer. Landesligist Mettmann enttäuschte im Derby.

Kreis Mettmann. Wieder einmal zeigten die Oberliga-Fußballer des VfB 03 Hilden zwei ganz unterschiedliche Halbzeiten. Doch weil sie nach der Pause in der Partie gegen den SC Kapellen-Erft – derzeit 16. Platz – zulegen konnten, langte es am Ende zum 2:1 (0:1)-Sieg und drei wichtigen Zählern auf dem Weg zu der angestrebten 50-Punkte-Marke. Die Kapellener hingegen bauten in der zweiten Halbzeit zusehends ab. Den besseren Start erwischten die Gäste, die nach einem Freistoß in Führung (12.) gingen, weil der VfB den Ball nicht aus der Gefahrenzone bekam. Die Hildener verbuchten zwar mehrere Chancen für sich, blieb aber erfolglos. In der zweiten Halbzeit forcierten die Platzherren das Tempo. Die erste gute Chance führte zum Ausgleich durch Fabio di Gaetano (59.), nachdem Jannik Weber nur den Pfosten getroffen hatte. Einen Steilpass von Justin Härtel vollendete di Gaetano sechs Minuten später zum 2:1. Kapellen drängt nun auf den Ausgleich – mit Folgen: Fabian zur Linden vereitelte eine Chance der Gäste auf Kosten einer gelben Karte. Weil es seine zweite im Spiel war, musste der Defensivstratege mit Gelb-Rot vom Feld (84.). bs

Der FC Monheim schnuppert noch immer an der Relegation

70 Punkte sind immer noch möglich. Der Aufstieg? Ja, auch den könnte der Landesligist FC Monheim vielleicht packen. Und er ist sogar in etwas greifbarere Nähe gerückt – obwohl unverändert einiges an Theorie im Spiel bleibt. Das bemerkenswerte 2:1 (0:0) des FCM beim Tabellenführer FSV Vohwinkel ließ das Monheimer Konto auf 65 Punkte wachsen. Der SC Velbert, der beim Rather SV mit 3:4 unterlag, liegt mit seinen 66 Zählern nur einen Punkt vor dem FCM. Klar: Bei zwei ausstehenden Partien ist der dritte Platz tatsächlich in Sichtweite. Rang drei würde nach dem aktuellen Stand der Dinge eine Aufstiegs-Qualifikation gegen den Dritten der anderen Landesliga-Gruppe bedeuten. Gegner Vohwinkel bleibt trotz der Niederlage auf Platz eins und hat wie der Zweite DSC 99 Düsseldorf (beide 69) weiterhin die besten Chancen, auf direktem Weg in die Oberliga aufzusteigen. Die Monheimer Treffer erzielten Eray Bastas (58.) und Philipp Hombach (62.). mol

Ratingen 04/19 unterliegt auch dem TSV Meerbusch

Gut, dass sich Ratingen 04/19 schon vor einigen Wochen aller Abstiegssorgen entledigt hat. Denn in der Schlussphase der Oberliga ist das Team von Trainer Karl Weiß komplett aus der Spur geflogen. Beim TSV Meerbusch verlor der RSV 0:2 (0:1). Schon vor dem Spiel musste der RSV-Trainer eine erneute Hiobsbotschaft verkraften: Ismail Cakici, zuletzt erste Wahl im Sturm, fiel verletzt aus. Sein Ersatzmann Emre Cinar fiel hingegen vor allem durch eines auf: Er vergab eine Vielzahl hochkarätiger Chancen. Auf der anderen Seite profitierten die abstiegsbedrohten Gastgeber zuerst von einer Unordnung in der Ratinger Abwehr (1:0/10.) und bewiesen nach der Pause einen größeren Willen (2:0/51.). Nach nur einem Punkt aus den letzten vier Spielen bleiben die Ratinger vorerst Achter. asch