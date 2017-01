FC Langenfeld stemmt sich gegen den Abstieg

Der Bundesligist braucht jetzt ein Badminton-Wunder.

Langenfeld. Der Badminton-Bundesligist FC Langenfeld (FCL) hatte sich vor Kurzem viel vorgenommen. Um den Klassenerhalt noch erreichen zu können, wollte der Aufsteiger am Doppel-Spieltag gegen die direkten Konkurrenten TSV Freystadt und TSV Neuhausen-Nymphenburg unbedingt zwei Siege einfahren – und zwar möglichst klare. Das gelang jedoch am vergangenen Wochenende nur zum Teil, denn der FCL zog gegen Freystadt (3:4) den Kürzeren und gewann gegen Neuhausen knapp (4:3). Damit ist die Lage des FCL im Tabellenkeller ziemlich aussichtslos geworden, denn das Schlusslicht (fünf Punkte) hat nun drei Zähler Abstand auf Freystadt – das als Achter auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz steht.

Weil Langenfeld außerdem in dieser Saison bisher lediglich gegen Neuhausen-Nymphenburg gewonnen und in den kommenden Wochen ein schwieriges Rest-Programm vor sich hat, ist die Wahrscheinlichkeit auf ein Happy End wohl eher klein. „Wenn wir es noch irgendwie hinkriegen würden, Achter zu werden, wäre es super. Aber der Abstand auf Freystadt ist ein großes Stück“, stellt auch FCL-Teamsprecher Philipp Wachenfeld fest. Die Mannschaft kann theoretisch wenigstens den Neunten Neuhausen (sechs Punkte) einholen und dann die Chance zur Rettung über eine Relegation gegen zwei Zweitligisten erreichen.

Am Sonntag (15 Uhr) müsste der FCL dazu beim mit 15 Punkten ausgestatteten Sechsten 1. BV Mülheim das erste Zeichen setzen. „Wir werden sehen, wie es in Mülheim für uns läuft. Wahrscheinlich werden alle Mann an Bord sein. Ich hoffe, dass auch Samuel Hsiao spielen kann“, sagt Wachenfeld. Das 18 Jahre junge Talent Hsiao stand am Doppel-Spieltag wegen einer Knieverletzung nicht zur Verfügung. fas

