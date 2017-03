Favorit TBW spielt ME-Sport an die Wand

Im Handball-Oberliga-Derby stand der Sieger Wülfrath früh fest. Die Haaner Unitas-Herren kassierten nach sieben Begegnungen ohne Niederlage ein 20:24 in Vorst. Die Mettmanner Herren verloren in Krefeld-Oppum erst spät.

Kreis Mettmann. Die Rollenverteilung war schon vor dem Anpfiff klar. Dass die 18:29 (8:16)-Niederlage der Oberliga-Handballerinnen von Mettmann-Sport beim TB Wülfrath deutliche Züge annahm, war für Sabrina Berten letztlich nur eine Randnotiz. „Es hätte noch schlimmer kommen können“, erklärte die Trainerin von ME-Sport. Das lag nicht nur an der Treffsicherheit der Gastgeberinnen, sondern auch an der mangelnden Cleverness von Carla Beckmann. Denn die Mettmannerin handelte sich innerhalb einer knappen Viertelstunde drei Zeitstrafen ein – und sah sich deshalb den Rest der Begegnung ab der 18. Minute aufgrund der fälligen roten Karte von der Tribüne aus an. Damit fiel nach Svenja Schulz (Blinddarm-Operation) und Meike Heidkamp (krank) die dritte Rückraum-Akteurin im ME-Sport-Kader aus. Da der TBW zwischenzeitlich seine Abwehr auf eine etwas offensivere Variante umstellte, holte ME-Sport nach dem 12:19 (38.) sogar noch einmal auf 14:20 (41.) auf. Vor allem Jana Bärz und Aileen Fehlauer wussten den Platz zu nutzen und zogen einige Siebenmeter. Sieben von neun davon verwandelte Annika Thanscheidt.

Zufrieden war auch Lars Faßbender. Einzig mit Blick auf die rund 250 Zuschauer in der Fliethe-Halle stellte der TBW-Trainer bedauernd fest: „Das Derby war doch sehr einseitig.“ Daria Blume sorgte für die schnelle 2:0-Führung (2.). Danach zog ihre Mannschaft sogar auf 6:1 (7.) davon, ehe Sabrina Berten den Wülfrather Angriffsfluss mit einer Auszeit stoppte. Allerdings dauerte es nicht lange, da nahm der TBWExpress wieder Fahrt auf. Nach dem 10:4 (14.) zogen die Gastgeberinnen auf 15:5 (22.) davon. „Da war das Spiel entschieden“, fand Faßbender. In der zweiten Halbzeit konnte der Trainer deshalb munter durchwechseln. Seine Mannschaft nahm das Tempo etwas heraus und schonte so ihre Kräfte für die kommenden Aufgaben, die dem Spitzenreiter in den nächsten Wochen weitaus mehr Energie abverlangen werden. bs

Auch Unitas Haan wird Opfer des wiedererstarkten TV Vorst

Schon im Vorfeld warnte Jurek Tomasik vor der neuen Stärke des TV Vorst. Jetzt sah sich der Unitas-Trainer bestätigt. „Die haben schon die beiden letzten Spiele deutlich gewonnen“, verwies er noch einmal auf die Vorster Siege über Wesel und Aufderhöhe. Nun erwischte es also auch die Haaner, und das lag vor allem an deren eklatanter Offensivschwäche. Weil außer Marcel Billen (elf Treffer) kein anderer wirklich in die Bresche sprang, kassierten die Oberliga-Handballer nach sieben Begegnungen, in denen sie ungeschlagen blieben, eine 20:24 (9:11)-Niederlage. In der Tabelle hatte das allerdings keine Auswirkungen – das Tomasik-Team steht nach wie vor auf Rang drei.

Die Vorster drückten der Partie ihren Stempel auf, übernahmen mit 3:1 (10.) das Kommando. In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Bis zur Pause setzten sich die Hausherren auf 11:9 ab. Nach dem Seitenwechsel traf Moritz Blau zum 10:12 – es sollte sein letztes Tor in dieser Begegnung sein. Auf der anderen Seite bewiesen die Vorster wesentlich mehr Zug im Angriff und bauten ihren Vorsprung nach dem 13:10 (35.) über 15:11 (36.) bis auf 18:12 (42.) aus.

Gleichwohl erfüllte die Haaner Defensive die Erwartungen, einzig im Angriff haperte es an der Chancenverwertung. Und deshalb hielten die Hausherren das klare Polster bis zum 24:18 (58.). Erst in den letzten beiden Minuten sorgte Billen noch für etwas Ergebniskosmetik.

ME-Sport kassiert zwei Sekunden vor Schluss entscheidendes Tor

Die mangelnde Konstanz bleibt den Oberliga-Handballern von Mettmann-Sport auch 2017 erhalten. Nach dem überzeugenden Sieg über Dinslaken in der vergangenen Woche blieb der erhoffte Aufwärtstrend aus. So kehrte die Mannschaft von Jürgen Tiedermann jetzt mit einer zwar knappen, aber in der Entstehung schmerzlichen 28:29 (18:14)-Niederlage von der Partie beim TV Krefeld-Oppum zurück. Drei Minuten vor dem Ende führten die Gäste noch mit 28:25. Doch zwei Hinausstellungen binnen zehn Sekunden, eine davon gegen Abwehrchef Andre Loschinski, brachte Mettmann unter Druck und die Gastgeber wieder ins Spiel. Besonders Oppums wurfgewaltiges Rückraumass Fabian Bednarzik wurde dabei zur entscheidenden Figur. Er nutzte die entstandenen Lücken in der Abwehr der in Unterzahl kämpfenden Gäste aus und avancierte in dieser Phase zum Krefelder Matchwinner. In den letzten 15 Sekunden vor dem Abpfiff nahm die Dramatik zu. Nach Bednarziks Ausgleich zum 28:28 führte ME-Sport eine schnelle Mitte durch. Die Gastgeber konnten den Angriff nur auf Kosten eines Strafwurfs stoppen. Tim Wittenberg – vorher drei Mal vom Punkt aus erfolgreich – scheiterte am Oppumer Keeper, der einen schnellen Gegenstoß einleitete. Und tatsächlich landete der Ball zwei Sekunden vor dem Ende im Kasten der Mettmanner. erd

