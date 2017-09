Das Oberliga-Team aus Ratingen nutzte den Heimvorteil zum Aufstieg in die Regionalliga.

Ratingen. Georg Mantyk war hochzufrieden: „Wir haben alleine am Samstag trotz des miesen Wetters noch einmal 100 Nachmeldungen für den Stadtwerke-Triathlon gehabt“, sagte der Organisator zufrieden. Fast 1400 Starter waren damit bei der neunten Auflage des Wettbewerbs dabei. „Es gab zwar keine Rekorde, aber es war ein toller Tag mit einem begeisternden Publikum, das im Zielbereich für wahnsinnige Stimmung gesorgt hat“, lobte Mantyk. Das Quartett des Triathlon Team Ratingen (Alexander Gossmann, Hendrik Wunn, Morten Schmidt, Lukas Rühlemann) hatte bisher in der Oberliga drei erste Plätze geholt, der Aufstieg in die Regionalliga stand also unmittelbar davor. Ein knapper zweiter Platz genügte beim „Heimspiel“, um den Aufstieg perfekt zu machen. Noch mehr Respekt nötigte den Zuschauern aber die Leistung der Athleten auf der Mitteldistanz ab. Denn die waren am Ende 76,5 Kilometer im Wasser, auf dem Rad und zu Fuß unterwegs. Hier siegte mit einer Gesamtzeit von 2:07:57 Stunden Philipp Jung (Styrumer TV) vor Marcus Kaiser (Bayer Leverkusen, 2:08:39) und dem Italiener Vito Tagliente (Gaststarter, 2:10:27). Auch die Frauen waren auf der Mitteldistanz schnell dabei. 2:13:27 Stunden benötigte die Siegerin Sabine Dettmar (Blau-Weiß Bochum), die sich letztlich klar gegen Sabine Schön (2:17:48) behaupten konnte. Die war fast vier Minuten später im Ziel, obwohl sie beim Laufen noch hatte Boden gut machen können. Katharina Buth (Essen) wurde Dritte (2:20:44). Doch niemand jubelte so schön wie das Ratinger Triathlon-Team über den zweiten Rang. wol