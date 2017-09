Kay Adam ist Vorsitzender der Ice Aliens und spricht über die Gründe, warum er seinen Rücktritt um ein Jahr auf 2018 verschoben hat.

Ratingen. Der Vorsitzende der Ice Aliens spricht über seinen missglückten Rücktritt, die Neu-Ausrichtung des Vorstandes und Eishockey-Euphorie in Ratingen.

Herr Adam, vor mehr als einem Jahr haben Sie angekündigt, ab dieser Saison nicht mehr als Vorsitzender der Ice Aliens zur Verfügung zu stehen. Nun hängen Sie doch noch ein Jahr dran...

Kay Adam: Ich wollte wirklich aufhören. Ich habe noch einmal ein Studium angefangen, zusammen mit meinem Job als Zahnarzt wird das einfach zu viel. Ich kann den Verein aber auch nicht einfach seinem Schicksal überlassen. Wir haben ein Jahr lang einen Nachfolger gesucht...

Und es gab niemanden, der den Posten wollte?

Adam: Natürlich gab es Bewerber. Aber keinen, dem ich das Amt mit gutem Gewissen übergeben hätte. Entweder ging es nur darum, sich im Glanz der ersten Mannschaft zu sonnen – oder möglichst wenig Arbeit zu haben, vor allem im Jugendbereich. So kann man aber keinen Verein führen. Am Ende hat mir sogar meine Frau gesagt, dass ich so nicht aufhören kann.

Dabei würde Ihr Nachfolger ein bestelltes Feld übernehmen.

Adam: So ist es. Bei der Jahreshauptversammlung am Mittwoch haben Rainer Merkelbach und ich die Fakten dargelegt: Wir schreiben zum fünften Jahr in Folge Schwarze Zahlen, haben den Schuldenberg der Krüger-Ära fast abgebaut. Wir haben den Vorstand um mehr helfende Hände erweitert. Die Mannschaft ist so gut wie noch nie, die Zuschauerzahlen steigen Jahr für Jahr. Ganz ehrlich: Einfacher könnte man das Amt nicht übernehmen als jetzt.

Sie sprechen den Vorstand an – was ist dort passiert?

Adam: Wir haben das Amt des Sportlichen Obmanns nach zwei Jahren neu besetzt. Wilfried Tursch wird mir viel Arbeit im Organisationsbereich abnehmen. Neuer Schriftführer ist Karl-Heinz Schulz, der Pressesprecher-Posten, den Jens Duderstadt innehatte, ist noch vakant. Da finden wir aber noch jemanden. Wir haben die Zahl der Beisitzer von zwei auf vier erhöht, neu dabei sind Jörg Nierhaus, der sich um die Spieltagsorganisation kümmert, und Lukas Kaliszan, der für den Verein im Internet werben soll – das ist für viele Sympathisanten doch die Haupt-Informationsquelle.