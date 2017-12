Der Oberligist kam gegen Solingen mit Mühe zum Remis.

Langenfeld. Der Badminton-Oberligist FC Langenfeld (FCL) beendete das Jahr 2017 mit einem 4:4 gegen den STC BW Solingen III. Ausgeglichen ist auch die Bilanz in der Tabelle, denn zwei Siege, vier Unentschieden und zwei Niederlagen ergeben 8:8 Punkte – bei 32:32 Spielen und 71:72 Sätzen. Der frühere Deutsche Mannschaftsmeister liegt hinter dem Brühler TV (11:3 Zähler), der DJK Teutonia St. Tönis (10:6) und dem TV Witzhelden (9:7) auf Rang vier. Der Fünfte TV Refrath III (7:9) und der Sechste Solingen (7:9) sind nicht weit weg, aber Langenfeld hat viel Luft bis zum Letzten BC Beuel III (Rang sieben/2:12). Nach dem Rückzug des 1. BC Siegen wird nur ein weiterer Absteiger gesucht.

Nach den beiden Herren-Doppeln, dem Damen-Doppel und dem Damen-Einzel lag der FCL mit 1:3 hinten. Langenfeld gewann anschließend das erste und das dritte Herren-Einzel, verlor jedoch das zweite Einzel. Folge: Nun hing alles vom Mixed ab, das die drohende Niederlage noch abwenden konnte. Am Ende gewannen Johannes Bilo/Marie-Claire Krippner mit etwas Glück in drei Sätzen (21:19, 16:21, 21:19) und machten so das insgesamt gerechte Unentschieden klar.

Verein zog sich Anfang 2017 aus der Ersten Bundesliga zurück

In der vergangenen Saison 2016/2017 war der FCL nach dem Aufstieg aus der Zweiten in die Erste Bundesliga noch in die höchste deutsche Klasse zurückgekehrt – aus der er sich am Anfang des Jahres aus finanziellen Gründen vorzeitig wieder verabschiedete. Auch rein sportlich hätte es damals kaum zum Klassenerhalt erreicht. Aus dem bisherigen Bundesliga-Team ist fürs Weitermachen in der Oberliga keiner geblieben – auch nicht Philipp Wachenfeld und Fabienne Köhler, die jetzt für den benachbarten Zweitligisten STC BW Solingen spielen. mid