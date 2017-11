Die Mannschaft des TuS Hilden festigte in der Basketball-Oberliga den sechsten Tabellenplatz.

Hilden. Die Basketballer des TuS Hilden hatten alle Hände voll zu tun, ehe der knappe 66:63 (30:33)-Sieg über den Oberliga-Aufsteiger BG Kamp-Lintfort II feststand. Erst vor einer Woche feierte der den ersten Erfolg in der neuen Umgebung, reiste deshalb mit frischer Motivation an. Die Hildener, gerade erst aus der Zweiten Regionalliga abgestiegen, mussten dagegen nicht nur mit dem Gegner, sondern auch mit der fremden Halle kämpfen.

Die Partie fand ausnahmsweise in der Halle am Weidenweg statt

Die Partie ging diesmal am Weidenweg über die Bühne und nicht in der angestammten Stadtwerke Arena, in der der Boxring Hilden zeitgleich eine Meisterschaft ausrichtete. Entsprechend angespannt ging Cem Karal in die Begegnung, zumal seine Mannschaft sich schnell mit 2:10 (3.) im Hintertreffen sah. Die Hildener schlossen zwar bis auf 17:18 auf, doch die Gäste hatten Ende des ersten Viertels mit 21:18 weiter die Nase vorne. Der zweite Abschnitt verlief dann ausgeglichen. Der Pausenstand von 30:33 blieb angesichts schwacher Punktausbeute beider Teams hinter den Erwartungen zurück.

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich eine hart umkämpfte Begegnung. Die Hildener stellten sich immer besser auf den Gegner ein, auch wenn sie die BG zunächst wieder etwas ziehen lassen mussten (41:32, 23.). Dann sorgte Nicklas Perry mit einem erfolgreichen Drei-Punkte-Wurf für die Initialzündung im Hildener Team. Innerhalb von zwei Minuten glich der TuS zum 42:42 aus, auch weil Alexander Blankenstein gleich drei Freiwürfe in Serie verwandelte. Letztlich ging es mit einem 48:48 ins Schlussviertel. Auch hier mangelte es der Partie nicht an Intensität. Die 60:55-Führung des TuS hielt nicht lange vor, die Gäste glichen zum 62:62 aus. Erst nach dem 63:63 bewies erneut Cem Karal Nervenstärke, als er drei von vier Freiwürfen zum 66:63 verwandelte.