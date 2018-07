Georg Mantyk freut sich auf den nächsten Ratinger Triathlon im September.

Ratingen. Am 9. September findet der Stadtwerke Ratingen Triathlon statt – zum bereits zehnten Mal. Der Kopf hinter dem besonderen Event in Ratingen ist Georg Mantyk. Im kurzen Gespräch erläutert Mantyk, warum man am Stadtwerke Ratingen Triathlon teilnehmen sollte, warum es zum ersten runden Jubiläum kommt und warum Triathlon für alle ein Erlebnis ist.

Herr Mantyk, in 2018 feiert der Stadtwerke Ratingen Triathlon sein erstes rundes Jubiläum. Hätten Sie diese Entwicklung vor zehn Jahren erwartet?

Georg Mantyk: Richtig, unser Event gibt es jetzt seit zehn Jahren, das ist natürlich eine tolle erste Marke, zumal der Stadtwerke Ratingen Triathlon für viele zu einem festen Termin zum Ende der Saison in NRW und in Deutschland geworden ist. Eine solche Entwicklung kann man nicht wirklich erwarten, da sie von vielen Faktoren abhängt. Aber natürlich hatten wir 2009 die Hoffnung, in Ratingen etwas aufzubauen, das langfristig und nachhaltig funktioniert. Das ist glücklicherweise gelungen.

Wie ist denn der aktuelle Stand der Planung und der Organisation für den 9. September und was folgt in den nächsten Wochen?

Mantyk: Wir sind absolut im Plan und organisieren bereits Details des Wettkampftages. Das Team funktioniert prima, die Planung mit der Stadt passt. Die Partner unterstützen uns optimal. Meinen Dank an dieser Stelle an die Stadtwerke Ratingen, das Autohaus Sahm, die Sparkasse Hilden-Ratingen und alle weiteren Unterstützer. Die Bereichsleiter arbeiten intensiv und das funktioniert bestens, so dass ich ohne Bedenken auf den September schaue. Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle auch beim Triathlon Team Ratingen 08 und den vielen Helfern, die den Stadtwerke Ratingen Triathlon erst möglich machen. Ohne all diese Beteiligten und diesen Einsatz wären das Jubiläum und der Stellenwert des Triathlons in Ratingen nicht möglich gewesen. Einfach ausprobieren: Es macht Spaß, ist gesund, und der Zieleinlauf ist ein besonderes Erlebnis

Kommen wir auf den Triathlontag und die speziellen Angebote…

Mantyk: Wir möchten alle zur Bewegung, zum Sport treiben, zum Triathlon bewegen. Unser Rennangebot bietet Wettkämpfe für alle Alters- und Leistungsklassen - für Kinder und Jugendliche, vom Einsteiger bis zum Profi. Wer sich noch keine drei Disziplinen zutraut, kann auch nur eine absolvieren und für unsere Staffel-Rennen melden. Hier zeigt sich übrigens auch ein besonderes Element des Triathlons, das viele „Ersttäter“ meistens gleich fasziniert und wieder teilnehmen lässt. Profis und Neu-Einsteiger sind auf denselben Strecken unterwegs und haben zumeist sogar noch die Möglichkeit, sich kurz auszutauschen. Ausdrücklich hinweisen möchte ich hier natürlich auf unsere Kinder- und Jugendrennen: einen Swim & Run für Kinder ab sechs Jahren und einen Triathlon-Wettkampf für Jugendliche und Familienstaffeln, jeweils über kurze Distanzen.