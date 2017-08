Die Fußballer des A-Kreisligisten treten zum Saisonauftakt am Sonntag gegen den SC Sonnborn an.

Wülfrath. Am kommenden Sonntag beginnt die neue Fußballsaison in der Kreisliga A. Das Team des TSV Einigkeit Dornap-Düssel empfängt zum Auftakt um 15 Uhr den SC Sonnborn im Lhoist-Sportpark. Die Dornaper sind bereits gespannt darauf, wie die eigene Mannschaft in die neue Spielzeit startet. Als Absteiger aus der Bezirksliga werden die Gäste vermutlich einen Sieg auf dem Erbacher Berg in Wülfrath anstreben, um den direkten Wiederaufstieg anzugehen. So werden die Gallier alles daran setzen, die drei Punkte auf dem Erbacher Berg zu behalten, um ihrem Saisonziel – möglichst lange in der oberen Tabellenhälfte zu stehen – nicht gleich hinterher zu laufen.

Personell ergänzen mit Kai Kumpmann und Patrick Steltzer zwei Neuzugänge das Dornaper Team. Lukas Kalms, der verletzt ein ganzes Jahr lang pausieren musste, soll langsam wieder an den Spielbetrieb herangeführt werden. Mit Kevin Lange ist der torgefährlichste Spieler der Vorsaison nach einem kurzen Gastspiel beim TVD Velbert zur Mannschaft zurückgekehrt.

Der SC Sonnborn hat dagegen einen Umbruch in seinem Team vollzogen und stellt eine Mannschaft, in der mit Frank Specht, Mirko Sosnowski, Sebastian Bauernkämper und Adam Wojtaszek eine Reihe ehemaliger Akteure des TSV Einigkeit auflaufen. Hinzu kommt mit Patrick Stroms als Trainer ebenfalls ein früherer Dornaper Spieler. Man kennt sich also.

Gastgeber bestreiten in der Folge zwei weitere Heimspiele

„Wir haben durchaus ordentliche Vorbereitungsspiele abgeliefert. Zwar befindet sich der eine oder andere Spieler im Urlaub, aber das wird bei unserem Gegner nicht anders sein. Da können die Spieler der zweiten Reihe zeigen, dass sie mehr als nur Ersatz sind“, sagt der Vorsitzende der Wülfrather, Karl-Heinz Schultz. Ziel am Sonntag sei ein Sieg gegen Sonnborn, zumal anschließend zwei weitere Heimspiele folgen (FC Wuppertal und SSV Germania Wuppertal), bevor es zum FSV Vohwinkel II geht. „Die Jungs wollen – wie zu Beginn der vergangenen Rückrunde – eine Serie starten“, sagt Schultz. Red

Anzeige