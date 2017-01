Eindrucksvolle Revancheder Unitas-Handballer

TuS Lintorf verliert daheim gegen DJK Unitas Haan 19:28.

Ratingen. Die Revanche beim Oberliga-Aufsteiger gelang den Unitas-Handballern in beeindruckender Manier. Nach der knappen und vermeidbaren Niederlage zum Saisonauftakt sorgten die Haaner diesmal früh für klare Verhältnisse. Jurek Tomasik nahm den Erfolg jedoch recht emotionslos. „Das war jetzt eine ganz andere Ausgangsposition.

Für die Lintorfer war es unglücklich, dass sich ein wichtiger Spieler in der Vorwoche verletzt hat“, erklärte der Unitas-Trainer und analysierte weiter: „Im ersten Spiel hat die Lintorfer noch eine gewisse Anfangseuphorie getragen, danach sind sie ein bisschen in der Realität angekommen.“ Damit spielte Tomasik auf die vielen Niederlagen an, die der TuS in den vergangenen Monaten kassierte. Ganz anders die Entwicklung seiner Mannschaft, die sich in den vergangenen Wochen zu steigern wusste. Diesmal überzeugten die Unitas-Handballer mit einer kompakten Abwehr, die zusätzlich Sicherheit bekam durch den starken Auftritt von Torhüter Dario Musacchio. Durch den Sieg kletterten die Haaner jetzt sogar auf den vierten Platz.

In der ersten Halbzeit verlief die Begegnung über weite Strecken noch ausgeglichen. Nach dem 3:3 und 7:7 neigte sich die Waagschale aber allmählich zugunsten der Unitas, die über 10:8 bis zur Pause auf 13:9 davonzog. Dabei profitierten die Gäste auch von der guten Leistung ihres Torhüters, denn Musacchio machte in der ersten Halbzeit mehrere Tempogegenstöße des TuS zunichte. In den ersten zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff vergrößerten die Haaner den Vorsprung über 14:9 auf 19:11 (41.) und legten damit die Basis für den Erfolg.

Drei Minuten später führten sie sogar mit 20:12 – die Vorentscheidung.

