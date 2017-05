Nick Schäfers überraschte bei den Langenfeld Open auf der Wasserskianlage in Baumberg in der Vorrunde den Topstar Daniel Grant.

Langenfeld. Auf dem Wasserskigelände in Berghausen herrscht Westcoast-Atmosphäre. Nur ganz so warm wie in Kalifornien ist es nicht. Durchtrainierte Jungs mit kinnlangen Haaren und drahtige Mädchen in Neoprenanzügen schleppen ihre Wakeboards zum Start. Aus den Lautsprechern dröhnt coole Musik. Zu den Langenfeld Open hat sich die Weltelite der Wakeboarder eingefunden. Einen Tag lang kämpfen sie um den O’Neill-Cup und immerhin 10 000 Euro Preisgeld.

Nick Schäfers aus Langenfeld ist einer von ihnen – noch kein Weltstar, aber auf einem guten Weg dorthin. Seit er acht ist, steht der heute 18-Jährige mit der Lockenmähne auf den Brettern, seit fünf Jahren auf dem Wakeboard. Und er schafft es, in der Vorrunde den Weltmeister Daniel Grant auf Platz zwei zu verweisen. „Da hab ich gar nicht mit gerechnet“, sagt Nick, „als ich die Ansage gehört habe, war ich total geflasht.“ Die drei Juroren honorierten den sauberen Lauf und die atemberaubenden Sprünge des Newcomers, der schon beim Contest „Wake the line“ in Köln als Zehnter viel Anerkennung fand. Körperspannung, Kreativität beim Sprung und der „Style-Faktor“ spielen eine große Rolle, betont Nick, „wichtig ist letztlich, wie das so insgesamt aussieht“.

Im Finale beim Head-to-Head der letzten 16 muss er noch einmal mal gegen den Super-Weltklasse-Gegner Daniel Grant aus Thailand antreten. Aufgeregt? „Es geht“, sagt Nick Schäfers, „ich esse jetzt noch eine Banane und denke ein bisschen nach. Vielleicht habe ich ja eine Chance.“

Immer weiter, schneller und höher segelt Nick durch die Luft

Als es dann im fliegenden Lauf über die Rampen und Wellenbrecher geht, ist Nick ganz bei sich selbst. Aus den Ohrstöpseln dröhnt Rock, während er immer weiter, schneller und höher fliegt und sich geschickt um die eigene Achse dreht.

„Ich brauche Musik, die mich pusht und motiviert. Dann lasse ich mich von nichts ablenken“, erzählt er. Am Ende hat es der talentierte und sympathische Sportler trotz allem nicht ins Superfinale geschafft. Sein Fazit: „Kein Problem bei dieser Konkurrenz.“ Letztlich schafft auch „Wakeboard-Queen“ Courtney Angus aus Australien kein Top-Resultat, wenngleich sie im Vorfeld den anspruchsvollen Parcours in Langenfeld in den höchsten Tönen gelobt hatte. Sie stürzt im Finale zweimal und wird Vierte.