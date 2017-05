In der Oberliga spielte 04/19 gegen den SC West 3:3, der VfB Hilden unterlag Cronenberg mit 0:3, Baumberg kam zu einem 1:1 gegen den SV Hönnepel-Niedermörmter. Monheim und Odenkirchen trennten sich in der Landesliga torlos, Mettmann verlor gegen Dormagen Phil Spillmann (r.) und Ismail Cakici (l.) kamen mit Ratingen 04/19 zu einem 3:3 gegen den SC West. Phil Spillmann (r.) und Ismail Cakici (l.) kamen mit Ratingen 04/19 zu einem 3:3 gegen den SC West. Kreis Mettmann. Angefressen stampften sie vom nassen Rasen im Stadion, die Fußball-Spieler von Ratingen 04/19. Phil Spillmann schüttelte den Kopf und murmelte Sätze wie „Wir sind einfach zu doof“. Andere Akteure gaben ähnliche Verlautbarungen von sich. Freude über den Punktgewinn beim 3:3 gegen den SC West gab es keine – ganz im Gegenteil: Dumme Fehler kosteten den RSV den Sieg. Und das brachte eben nicht einen Punkt, sondern kostete am Ende zwei Zähler. Die Gäste aus Düsseldorf-Oberkassel kamen viel besser in die Partie. Die Tore bekamen sie dennoch geschenkt: Beim 1:0 prallte der Ball vom Innenpfosten an den Rücken von Torhüter Dennis Raschka. Und beim 2:0 servierte die RSV-Abwehr den West-Angreifern den Ball quasi auf dem Silbertablett. Den ersten Schuss hielt Raschka noch überragend, doch beim Nachschuss von Ordelheide war er machtlos. So rannte 04/19 einem frühen Rückstand hinterher. Und wer die Ratinger kennt, der weiß: Das ging in dieser Saison noch nicht so wirklich gut. Kein Spiel drehte der RSV nach Rückstand. Bisher. Ismail Cakici gab das erste Lebenszeichen mit einem wunderschönen Kopfballtreffer (25.) ab. Gerade eine gute Minute war nach der Pause gespielt, da legte der Torhüter des SC West den ganz starken Phil Spillmann ein wenig unnötig in der Ecke des Strafraums. Tim Manstein jagte den Elfmeter humorlos zum 2:2 unter die Latte. Nur vier Minuten später ging 04/19 durch Luka Bosnjak sogar in Führung. Der nächste Patzer im Aufbauspiel verhinderte jedoch den Sieg – und so kam Simon Deuß ziemlich frei vor dem Tor zum Volley-Schuss und zum 3:3. asch Der VfB 03 Hilden unterliegt den abstiegsbedrohten Cronenbergern Es bleibt dabei: Meisterschaftsspiele unter der Woche können die Fußballer des VfB 03 Hilden einfach nicht gewinnen. Auch im fünften Versuch in dieser Saison scheiterten sie, und das ausgerechnet bei den abstiegsgefährdeten Cronenbergern. Die Mannschaft von Peter Radojewski heimste die drei Punkte beim 3:0 (2:0) gerne ein, denn durch den Sieg verließ sie die Abstiegszone der Oberliga. Die Hildener dagegen rutschten wieder auf den achten Platz ab. Die Cronenberger verteidigten ihre Führung (11., 40.) aus dem ersten Durchgang aufopferungsvoll und brachten sie letztlich auch mit der notwendigen Portion Glück über die Runden. Denn die Hildener kamen nach der Pause zwar zu zwei Toren, doch beiden Treffern verwehrte Schiedsrichter Jannis Hedwig die Anerkennung. Als Pascal Weber einnetzte, sah er zuvor eine Abseitsposition von Jannik Weber (52.). Dann schob Vincenzo Lorefice das Leder über die Linie, aber der Unparteiische ahndete diesmal ein Foul von Jannik Weber im vorhergehenden Kopfball-Duell (58.). bs

Normalerweise wäre ein 1:1 bei einem der heißeren Abstiegskandidaten vermutlich kein Grund, in irgendeine Form von Euphorie auszubrechen. Aber normal ist beim Oberligisten Sportfreunde Baumberg derzeit eher wenig. Im Laufe des Mittwochs war es sogar so weit, dass Trainer Salah El Halimi am liebsten gar keine Nachrichten oder Gespräche mehr angenommen hätte. Aus dem Kader, der am Sonntag trotz bereits da großer personeller Probleme ein 2:2 gegen den Ersten KFC Uerdingen erkämpft hatte, brachen plötzlich weitere Bestandteile weg. Baumbergs Schwerpunkt nach den neuen Hiobsbotschaften war, überhaupt eine komplette Elf zu stellen und wenigstens den einen oder anderen Spieler auf der Bank zu haben. Um 21.17 Uhr durfte alle aufatmen, die den Gästen die Daumen drückten: El Halimis Team holte mit dem 1:1 (1:1) beim SV Hönnepel-Niedermörmter einen für den Kampf um den Klassenerhalt wertvollen Punkt. Erst mit Verzögerung wurde klar, wie kostspielig das 2:2 gegen Uerdingen tatsächlich war. Bitter erwischte es Kapitän Ivan Pusic, der in der dritten Minute der Nachspielzeit seine fünfte Gelbe Karte in dieser Saison sah und deshalb in Hönnepel nicht mitwirken durfte. Viel schlimmer traf es jedoch Kosi Saka, der angeschlagen war und nach 60 Minuten aufhören musste. Diagnose: Achillessehne angerissen. Absagen gab es zudem von Helge Pietschmann (Leiste) und Marco Quotschalla (krank/Fieber). Nach 20 Minuten wollte Gordon Weniger die Szene spielerisch lösen. Genau das aber war die falsche Idee, denn der Ball landete bei Florin Girnth – 0:1. Ein Standard brachte den Ausgleich. Und der Freistoß von Robin Hömig zum 1:1 (40.) war sehenswert – anders als die meisten Szenen, die auch die zweite Hälfte bestimmten. mid Der FC Monheim lässt gegen Odenkirchen drei Zähler liegen Der Landesligist FC Monheim erlitt mit dem 0:0 gegen die abstiegsbedrohte SpVg. Odenkirchen einen herben Rückschlag im Kampf um den Aufstieg. Nach einem ersten Durchgang ohne klare Möglichkeit entwickelte der FCM in der zweiten Hälfte zumindest phasenweise mehr Zug zum Tor. Kurz nach dem Wiederanpfiff übersah Karim Afkir zwei besser postierte Mitspieler (48.). Anschließend verfehlte Philipp Hombach sein Ziel knapp (63.) und kurz vor dem Abpfiff klärte Odenkirchen nach dem Schuss von Dejan Lekic auf der Linie (90.). Monheim bleibt zwar Vierter (59 Punkte), liegt jetzt aber vier Zähler hinter dem Dritten DSC 99 Düsseldorf (63). Dieser Rang drei berechtigt nach jetzigem Stand zur Teilnahme an einer Aufstiegs-Qualifikation gegen den Dritten aus der anderen Landesliga-Gruppe. mroe

Etwas überraschend verlor der ASV Mettmann das zweite Spiel in Folge. Beim Vorletzten und voraussichtlichen Absteiger Bayer Dormagen machten die Kreisstädter zwar einen frühen 0:2-Rückstand wett, kassierten aber kurz vor dem Ende den Treffer zum 3:2-Erfolg der Gastgeber. Nicht nur die unnötige Niederlage sorgte für Frust, sondern auch die Tatsache, dass sich der aufgrund vieler Verletzten bereits schmale Kader weiter verdünnte: Dennis Rossow verletzte sich am Knie, und Daniel Rehag wurde für ein Foulspiel vom Platz gestellt (70.). Der ASV fand zunächst nicht in die Begegnung und hatte Glück, dass nach zwei Minuten der Schuss eines Dormagener Stürmers nur am Pfosten landete. Kurz danach markierten die Gastgeber aber das 1:0 (7.). Bayer agierte weiterhin offensiv und erhöhte auf 2:0 (22.). Eine Minute später kam der ASV durch Daniel Rehag zum Anschlusstreffer. Die Gäste dominerten in der Folge die Begegnung und wurden belohnt, als erneut Rehag nach schöner Vorarbeit von Ahmet Kizilisik zum 2:2 (33.) ausglich. Dann bewahrte der Bayer-Keeper nach einem Hammer von Justus Erkens sein Team vor dem Rückstand (37.). Im zweiten Durchgang ließ Demirkol zwei Riesenchancen für die Gäste aus. Und auch Dennis Krol hatte die Führung auf dem Fuß (58.). Die Gastgeber konterten gelegentlich und erzielten zwei Minuten vor dem Abpfiff den Siegtreffer. K.M.

