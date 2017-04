Duathlon ist so beliebt wie noch nie

Zum 15. Mal organisiert der Verein ME-Sport den Wettkampf aus Laufen und Radfahren. Schon jetzt gibt es einen Anmelderekord. Doch es drohen Verkehrsprobleme.

Mettmann. Aus dem Sportkalender der Kreisstadt ist er nicht mehr wegzudenken. Bereits zum 15. Mal wird am Sonntag der Mettmann Duathlon ausgetragen. „Unser Duathlon hat in Deutschland und besonders in NRW einen guten Ruf. Das beweisen auch die immer hohen Teilnehmerzahlen. Bisher haben wir 352 Meldungen für das überregional bekannte sportliche Ereignis“, sagte Wolfgang Stolte von der Abteilung Triandertaler von Mettmann-Sport.

Der Mettmann Duathlon ist ausgeschrieben sowohl für Leistungssportler als auch für Hobby-Duathleten. Bereits zum zweiten Mal startet der Duathlon von der Sportanlage am Heinrich-Heine-Gymnasium. Der Duathlon-Tag dauert von 9 bis 14.30 Uhr und könnte eventuell zu einigen verkehrlichen Problemen führen. Da aber bekanntlich in Mettmann am Sonntagmorgen nicht unbedingt viel los ist, dürften sich die Verkehrsbehinderungen in Grenzen halten. Zudem haben im Vorfeld Gespräche des Organisations-Teams mit der Stadtverwaltung, der Kreispolizeibehörde, der Straßenverkehrsbehörde, dem Ordnungsamt und der Rheinbahn stattgefunden, um die verkehrlich bedingten Beeinträchtigungen in Grenzen zu halten.

„Unser Duathlon hat in Deutschland und besonders in NRW einen guten Ruf. Das beweisen auch die immer hohen Teilnehmerzahlen.“

Wolfgang Stolte, Abteilung Triandertaler im Verein Mettmann-Sport

Probleme werden seitens der Organisatoren vor allem für den von Wülfrath Richtung Mettmanner Innenstadt kommenden Verkehr gesehen. Anwohnerinformationen über die genehmigten verkehrlichen Maßnahmen werden an die betroffenen Haushalte verteilt. Der Busverkehr wird von neun bis zwölf Uhr im betroffenen Bereich ruhen.

Titelsponsor ist diesmal die Firma Gottfried Schultz, die nicht nur den Duathlon sponsern will, sondern generell eine Partnerschaft mit MESport plant „Wir halten es für wichtig, dass wir am Standort unseres traditionellen Unternehmens den Sport fördern und gerade der Mettmann-Duathlon bietet sich dafür gut an“, sagte Ivko Todorovic, Centerleiter des Automobilhandels-Hauses. Zudem sind Mitglieder von Mettmann-Sport Kunden des Unternehmens. Kollege Robert Merkel ergänzt, dass das Autohaus selbst über eine eigene Läufergruppe verfügt, die sich regelmäßig an Laufveranstaltungen in der Region beteiligt Die Firma stiftet die Preise der Veranstaltung. Statt der üblichen Pokale gibt es für die Sieger und Platzierten kleine Modellautos der verschiedenen Marken des VW-Konzerns.

Die Cheforganisatoren Wolfgang Stolte und Holger Schubert werden von rund 100 Helfern unterstützt. Angeboten werden wieder verschiedene Disziplinen und Strecken. Die Sprintdistanz/Volksdistanz geht über fünf Kilometer Laufen, 24 Kilometer Radfahren und 2,5 Kilometer Laufen. Die Kurzdistanz besteht aus 10 Kilometer Laufen, 44 Kilometer Radfahren und 2,5 Kilometer Laufen. Neben den Einzeldisziplinen gibt es auch Staffel-Strecken.

Schirmherr der Veranstaltung ist Bürgermeister Thomas Dinkelmann. „Ich habe gern die Schirmherrschaft übernommen. Der Mettmann-Duathlon reiht sich ein in verschiedene überregionale Sportveranstaltungen, die in diesem Jahr in Mettmann stattfinden. Höhepunkt wird sicherlich der Grand Depart der Tour de France am 2. Juli sein“, sagt Mettmanns erster Bürger.

Anzeige