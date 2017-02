Drittligisten taumeln am Abgrund

Die Handballer aus Langenfeld und Ratingen gingen am Wochenende als Verlierer vom Feld.

Langenfeld/Ratingen. Dieses Spiel hinterließ Spuren, und irgendwie wurden die Handballer der SG Langenfeld das Gefühl nicht los, dass möglicherweise mehr drin gewesen wäre. Klar: Niemand durfte davon ausgehen, dass der Drittliga-Aufsteiger gegen den Favoriten TSV Bayer Dormagen tatsächlich gewinnen würde. Die SGL lag aber bis zur 40. Minute vorne (19:17) und hielt bis zum 21:21 (45.) mit, ehe sich die Waage zu neigen begann. Eine Viertelstunde später war auf der Anzeigetafel eine Langenfelder 25:30 (15:14)-Niederlage abzulesen – und der Favorit feierte, als hätte er die Meisterschaft geholt. André Eich wirkte später immer noch angeschlagen, gezeichnet vom leidenschaftlichen Kampf im Allgemeinen und von jener Szene aus der ersten Hälfte im Besonderen.

SGL-Spielmacher Eich fiel verletzt bis zur zweiten Halbzeit aus

Durch den perfekten Start legte die SGL das 8:3 (10.) und 9:4 vor (15.). Bis zum Stande von 10:7 (18.) hatte Langenfeld alles unter Kontrolle. Dann erlaubten sich die Unparteiischen die erste ihrer nicht wenigen kritischen Entscheidungen. Der Versuch, sich durch die Deckung zu ackern, endete für den gefoulten Eich schmerzhaft. Weil medizinische Hilfe aufs Feld kommen musste, war klar: Der Spielmacher hatte nach den neuen Regeln zumindest für drei Angriffe zuzusehen. Langenfeld brauchte nicht mitzuzählen, denn Eich benötigte erst einen Eisbeutel und dann eine viel längere Pause. Erst in der zweiten Hälfte hatte sich der 28-Jährige so weit erholt, dass er beim Stande von 16:16 (36.) zurückkehren konnte. Anschließend steuerte er sogar noch drei Treffer bei – was ebenso erstaunlich war wie eine Szene der Unparteiischen beim Stande von 18:17. Der gefoulte Eich befreite sich energisch aus der intensiven Betreuung. Wenig später wirkte der Langenfelder erneut fassungslos, denn auch er musste für zwei Minuten runter (40.). Weitere Zeitstrafen gegen Henrik Heider (42.) und Tim Menzlaff (44.) überstand die SGL dank ihrer hingebungsvollen Arbeit in der Abwehr glänzend. Nach dem 19:20 (43.) glich Dustin Thöne zum 20:20 aus (44.), während Vinzenz Preissegger etwas später aus dem 20:21 (45.) das 21:21 machte (45.). Weil bei Langenfeld anschließend die Fehlerquote stieg, legte Dormagen zuerst die 24:21-Führung vor (48.). Und die SGL fand auf der Zielgeraden keine passenden Antworten mehr. Preisseggers 22:24 (49.) ließ noch einmal kurz Hoffnung aufkommen, doch die Hausherren verloren jetzt auch den Überblick. Das Muster: Fehler, Ballverlust, Gegentor. Mit dem 22:27 (56.) waren die Würfel zugunsten der Gäste gefallen, die nach dem Wechsel insgesamt aggressiver deckten und die offensiven Aktionen des Aufsteigers massiv störten. Der nächste Härtetest für die SGL folgt am 3. März (20 Uhr) beim Zweiten VfL Eintracht Hagen. Rein sportlich ist das eine weitere Mammut-Aufgabe, in der wenig für Langenfeld spricht, selbst mit einem André Eich in bester Verfassung und ohne Spuren nach einem Kampf voller Leidenschaft. mid

SG Ratingen leistet gegen Lemgo sportlichen Offenbarungseid

Kein Kampf, kein Wille, keine Chance: Die SG Ratingen hat im Heimspiel gegen die HSG Lemgo II nach einer desolaten Vorstellung eine 23:38 (12:20)-Niederlage kassiert und sich dabei wie ein Absteiger präsentiert. Die Pleite gegen die Reserve des Bundesligisten war nicht nur ein weiterer Rückschlag im Abstiegskampf. Vielmehr war es ein lebloser, nicht drittligawürdiger Auftritt und ein sportlicher Offenbarungseid des zahnlosen Löwenrudels.

Mit neun Toren bewahrte Spielertrainer Simon Breuer die Ratinger vor einem noch höheren Debakel. Gegen Lemgo wurde ebenfalls schnell klar, dass die SG auch an diesem Abend als Verlierer von der Platte geht. Nach zwölf Minuten führten die Gäste mit 9:3, zur Pause zeigte die Anzeigetafel bereits die Vorentscheidung an – 20:12 für Lemgo. Bei der SG passte gegen Lemgo so gut wie gar nichts – nicht einmal die Grundtugenden im Abstiegskampf waren zu erkennen. In der Abwehr zeigten die Ratinger kaum Gegenwehr, maximal war noch ein freundlicher Geleitschutz zu beobachten. Entweder spazierten die Gäste einfach durch die Mitte oder brachten sich durch simple Körpertäuschungen in Wurfpositionen.

So vergrößerte sich der Rückstand in der zweiten Halbzeit immer weiter bis auf 15 Punkte. Zumal der SG im Angriff wie so oft die nötige Durchschlagskraft fehlte. Fehlpässe zogen sich durch das gesamte Spiel, Würfe blieben oft in der Deckung hängen, freie Bälle wurden verworfen. Hinzu kamen die Paraden von Gäste-Schlussmann Benjamin Tyrone, der sich im Gegensatz zum SG-Torwartduo um David Ferne und Fabian Zindel als starker Rückhalt erwies. jew

