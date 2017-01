Drittligisten müssen sich beweisen

Während der Aufsteiger aus Langenfeld mit Rückenwind gegen HSG Handball Lemgo II antritt, wird für Ratingen im Heimspiel gegen den Leichlinger TV die Luft immer dünner.

Langenfeld/Ratingen. Das sieht doch stark nach den Wochen der Wahrheit aus. Dass die Handballer der SG Langenfeld (SGL) im Kampf um den Klassenerhalt wieder brauchbare Aktien haben, ist dabei auf den ersten Auswärtssieg des Drittliga-Aufsteigers zurückzuführen. Nach dem 33:32 bei der HSG Krefeld hat das Team von Trainer Dennis Werkmeister das rettende Ufer mit 7:27 Punkten wieder in Sichtweite, denn der TuS Volmetal auf Rang 13 liegt nur drei Zähler weg. Daraus könnte ein direkter Kontakt mit größerer Hoffnung werden – falls der Klassenneuling nachlegen kann.

Dazu sollte er vor allem die drei nächsten Aufgaben heute (17.30 Uhr, Halle Konrad-Adenauer-Gymnasium) gegen den Siebten HSG Handball Lemgo II, am 4. Februar beim Drittletzten Ahlener SG und am 11. Februar gegen den Viertletzten TuS Volmetal nutzen. Danach bekommt es Langenfeld mit dem TSV Bayer Dormagen (Fünfter/18. Februar), Eintracht Hagen (Zweiter/4. März), dem Neusser HV (Erster/11. März) und dem Longericher SC zu tun (Dritter/18. März). Das sind jene Top-Mannschaften, gegen die sich die SGL vermutlich nicht viel ausrechnen darf. Trainer Dennis Werkmeister ist bemüht, den Druck vom Team zu nehmen. „Vor uns liegen sehr interessante Partien“, sagt der SGL-Coach, „aber das sind keine Muss-Spiele, sondern alles Kann-Spiele.“ Weil er an die im Optimalfall möglichen sechs Zähler nicht recht glauben mag, wäre er mit etwas weniger zufrieden: „Wenn wir drei oder vier Punkte holen könnten, wäre das ein wahnsinniger Erfolg.“

Ein bisschen richtet sich sein Blick schon auf den Saison-Endspurt und auf den letzten Spieltag am 6. Mai. „Ich hoffe, wir arbeiten so gut, dass wir bis zuletzt mit um den Klassenerhalt kämpfen. Dann spielen wir zu Hause gegen Minden II und vielleicht haben wir ein richtiges Finale. Aber bis dahin ist es natürlich ein sehr, sehr langer Weg.“ Schon die Aufgabe Lemgo wird erneut eine große Herausforderung für die SGL, die in nahezu allen Spielen als Außenseiter gelten muss. Am 18. September gab es in Lemgo ein 28:32, das zum Teil eher auf eigenes Verschulden zurückzuführen war.

Das Löwenrudel ist inzwischen das neue Schlusslicht der Liga

So langsam hat Ben Schütte seine Probleme, die Rückschläge der SG Ratingen in dieser Saison an seinen Händen abzuzählen. „Es ist auf und abseits des Platzes viel passiert“, sagt der Linksaußen und Kapitän des Handball-Drittligisten. Sei es die schwere Verletzung von Abwehrchef Damian Janus, das vorzeitige Karriereende von Arthur Giela oder der Tod des neuen designierten Trainers. Auch aus rein sportlicher Sicht hat das Löwenrudel seit dem vergangenen Wochenende einen neuen Tiefpunkt erreicht. Nach der 33:39-Niederlage gegen den Longericher SC ist die SG Ratingen das neue Schlusslicht der Liga. „Die restlichen Teams holen irgendwo ihre Punkte. Wenn wir jetzt nicht aufpassen, wird die Schere zwischen uns und den anderen Mannschaften sehr schnell sehr groß“, sagt Schütte.

Vor dem heutigen Heimspiel (18 Uhr) gegen den Leichlinger TV brennen die Lichter in der Halle an der Gothaerstraße aber noch. Es sind weiterhin nur fünf Punkte bis zum rettenden Ufer, doch mit jeder weiteren Niederlage droht in Ratingen auch eine weitere Glühbirne im Kampf um den Klassenerhalt auszugehen.

„Der Wille ist da, das Ding zu drehen. Das hat man gegen Longerich deutlich gespürt. Wir müssen jetzt aber den nächsten Schritt machen“, sagt Schütte. In der Tat zeigte die Mannschaft um Spielertrainer Simon Breuer gegen die Kölner eine Reaktion nach dem blutleeren Auftritt zum Rückrundenauftakt gegen den Neusser HV. Zu einem dringend benötigten Sieg reichte es bekanntlich nicht, da sich am Ende die Qualität des Tabellendritten durchsetzte. Nicht wirklich gelegen kommt es da, dass der Spielplan direkt die nächste knüppelharte Aufgabe für die Ratinger vorsieht. Schließlich wartet mit Leichlingen im dritten Rückrundenspiel die dritte Spitzenmannschaft – auch, wenn die Gäste zuletzt durch eine überraschende 30:35-Heimniederlage gegen die SG Schalksmühle-Halver einen kleinen Dämpfer erlitten. „Die Leichlinger sind nicht in Top-Form“, meint Schütte. „Sie haben viele Verletzte und wenn wir ihnen kämpferisch alles entgegensetzen, knicken sie vielleicht eher ein als andere Mannschaften.“

