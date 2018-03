Fortschritte machen die Handballerinnen zusehends, doch auch gegen Blomberg-Lippe II setzte es eine Niederlage.

Wülfrath/Mettmann. Die Fortschritte der Handballerinnen des TB Wülfrath in der Dritten Liga sind unverkennbar, gleichwohl reichten die Lernerfolge des Faßbender-Teams bislang nicht, um auch in eigener Halle endlich mal einen Sieg einzufahren. Viele Möglichkeiten bleiben dem Aufsteiger nicht mehr, um das Ziel noch zu verwirklichen. Genauer gesagt: nur eine. Am 14. April daheim gegen die SG Menden Sauerland Wölfe. Dem aktuellen Tabellenvierten unterlagen die Wülfratherinnen im Hinspiel mit 26:34.

Im Duell gegen die Bundesliga-Reserve der HSG Blomberg-Lippe geriet die Mannschaft von Lars Faßbender schnell in Rückstand – wieder einmal. Das 0:1 nach 31 Sekunden glich Kristin Meyer in der dritten Minute aus, nachdem zuvor Paula Stausberg einen Siebenmeter vergab. Danach aber zogen die Gäste das Tempo an und setzten sich bis auf 10:1 (15.) ab. Zwar nahm Faßbender zwischendrin eine Auszeit, doch die vermochte den Angriffswirbel der HSG-Handballerinnen nicht zu stoppen. Erst in der Folge fassten die Wülfratherinnen etwas Fuß in der Partie, erzielten in den nächsten 15 Minuten immerhin acht Treffer. An der klaren 17:9-Führung Blombergs zur Pause änderte das allerdings nichts.

Auch in der zweiten Halbzeit standen die TBW-Handballerinnen in der Fliethe-Halle auf verlorenem Posten. Immerhin schafften sie es, die Partie in den ersten fünf Minuten ausgeglichen zu gestalten. Paula Stausberg, mit sieben Treffern diesmal erfolgreichste Werferin des TBW, markierte das 12:20 (36.). In der Folge geriet die Offensive der Gastgeberinnen wieder ins Stocken. Zwischenzeitlich setzte sich Blomberg auf 29:14 (43.) ab – ein Debakel drohte.

Doch die Wülfratherinnen packten ihr Kämpferherz aus und arbeiteten sich wieder heran. Kristin Gipperich traf zum 21:33 (53.), Friederike Büngeler legte das 22:33 nach. Und nach dem 35:22 (57.) von Cara Reiche gehörte der Schlussspurt ganz dem TBW. In den letzten Minuten erzielten Nicole Hölters, Kirsten Buiting, Paula Stausberg per Siebenmeter und aus dem Feld heraus noch vier Tore in Folge, sorgten damit für Ergebniskosmetik, die wichtig für die Moral war. bs

Mettmann-Sport bleibt nach Pleite weiter vom Abstieg bedroht

Das Ergebnis lässt ein wesentlich spannenderes Spiel vermuten, als es in der Realität war. Letztlich unterlagen die Handballerinnen von ME-Sport beim TV Biefang mit 31:33 (13:13). Noch steht das Team von Steffi Veermann auf dem drittletzten Platz in der Oberliga. Allerdings hat der Vorletzte Rheinhausen noch ein Nachholspiel in Wipperfürth und kann MESport mit einem Sieg überholen.

Zumindest im zweiten Durchgang gaben die abstiegsgefährdeten Mettmannerinnen ihre Linie auf. Nicht mal die 15 Tore von Loreen Jakobeit reichten dem Team, um zumindest einen Punkt aus Oberhausen zu entführen. Schon in der ersten Hälfte zeigte sich ME-Sport im Duell gegen den Tabellensiebten auf Augenhöhe und drehte sogar einen 7:10-Rückstand (22.) mit einem 5:0-Lauf in eine 12:10-Führung (28.). Allerdings ließ sich Biefang nicht abhängen und egalisierte drei Sekunden vor der Pause zum 13:13.

Nach dem Wiederanpfiff verlief die Begegnung weiter ausgeglichen. Die Mettmanner Mannschaft, in der neben Loreen Jakobeit auch Aileen Fehlauer und Anne Bohrmann eine starke Vorstellung ablieferten, blieb bei wechselnder Führung auf Augenhöhe. Allerdings vergaben die Gäste gute Chancen. So war die Partie beim 23:30 (53.) bereits entschieden. Es spricht für die Moral der Mettmannerinnen, dass sie weiter kämpften. Mit neun Treffern des erwähnten Trios gelang zumindest eine Ergebniskorrektur. özi