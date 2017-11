Der Boxring Hilden war Gastgeber für das erste Halbfinale der Kreismeisterschaft Rhein-Ruhr-Wupper und schickte selbst mehrere Athleten in den Ring.

Hilden. In der blauen Ecke steht Daniel Miric vom Boxring Hilden und in der roten Ecke Jawad Hassani von Inter Monheim. Beiden Kämpfern fächern die Trainer Luft zu, motivieren sie und geben ihnen etwas zum Trinken. Sichtlich erschöpft tanken die Boxer wieder etwas Kraft, bevor die nächste Runde losgeht. Schließlich ziehen sie sich wieder ihren Zahnschutz an. Wenige Sekunden später ertönt der Gong, der die nächste Runde einleitet. Die beiden Sportler bewegen sich langsam aufeinander zu. Plötzlich greift Hassani an und versucht, Miric mit der Faust ins Gesicht zu treffen. Gekonnt weicht dieser aber mit einer Kopfbewegung aus. Dann holt Hassani erneut aus und drängt Miric bis an den Rand des Boxrings. Der Ringrichter geht kurz dazwischen, unterbricht den Kampf und holt die Kämpfer wieder in die Mitte.

„Der Kampf war sehr anstrengend, aber gut. Ich habe bis zu sechsmal die Woche dafür trainiert und mich gesund ernährt, um mein Gewicht zu halten.“

Vanessa Schmitz, Boxring Hilden

Insgesamt 42 Boxer aus 19 Vereinen traten beim ersten Halbfinale der Kreismeisterschaft Rhein-Ruhr-Wupper in der Stadtwerke Hilden Arena in Hilden an. Organisiert hat die Veranstaltung der Niederrheinische Amateur-Box-Bezirk. Einige Kämpfer waren auch vom Boxring Hilden dabei: „Von uns sind heute sechs Kämpfer am Start. Die ersten beiden, Vanessa Schmitz und Gabriel Miric, haben den ersten Platz gemacht“, erzählt Uwe Ottehenning, der Vorsitzender beim Boxring Hilden und Niederrheinischen Amateur-Box-Bezirk ist.

Teilgenommen haben die unterschiedlichen Alters- und Gewichtsklassen von der Altersklasse Schüler, über Junioren, Jugend, Männer, Frauen bis hin zur Juniorin: „Normalerweise boxen die Teilnehmer dreimal drei Minuten. Die beiden Juniorinnen, die gegeneinander angetreten sind, haben aber dreimal zwei Minuten lang geboxt“, erklärt Uwe Ottehenning.

Das Kampfgericht bestand aus fünf Punktrichtern, sieben Kampfrichtern und einem Supervisor. Anwesend sein muss auch immer ein Arzt. Bei dem Halbfinale waren sogar zwei Ärzte anwesend: „Die Regeln beim Boxen sind sehr streng. Jeder Kämpfer muss Anfang des Jahres an einer Untersuchung teilnehmen und auch vor jeder Veranstaltung muss der Arzt noch alle Teilnehmer untersuchen und dem Kampf aus medizinischer Sicht zustimmen“, sagt Bärbel Ottehenning, Trainerin vom Boxring Hilden.