Am Schülertriathlon der Hildener AT beteiligten sich rund 200 Sportler im Alter zwischen sechs und 17 Jahren. Besonders viel Hektik herrschte in der Wechselzone.

Hilden. Fokussiert blicken sie über das Wiesengelände: das Schwimmbecken auf der einen Seite, die Wechselzone mit den Rädern, die Lenker an Lenker an einer Stange hängen, auf der anderen. Dazwischen die mit Bäumen gesäumte Öffnung in den Wald. Konzentriert scheinen die jüngsten Triathleten vor dem Start in sich zu gehen, die Strecke mental abzulaufen. Und dann schallt es über die Lautsprecher: Die nächsten Starter mögen sich unter der gelben Rutsche versammeln. Hier erhalten sie die letzten Anweisungen von Jugendtrainer Wolfgang Döpper.

Dann machen sich die Starter auf, in Richtung Schwimmbecken. Und hinter ihnen – im Schlepptau – ebenso aufgeregte Eltern und Vereinskameraden, willens ihre Athleten tatkräftig zu unterstützen und anzufeuern. Letzte Lockerungen am Beckenrand. Der Lautsprecher knackt, und eine Computerstimme zählt den Countdown: drei, zwei, eins.

Badekappe und Schwimmbrille werden im Laufen ausgezogen

Zu hören ist dann nur der laute Knall der Startschusspistole und gleich darauf das Plätschern des Wassers, als die Sportler ins Becken springen. Die Zuschauer klatschen laut, rufen, feuern die Teilnehmer an. Die Athleten kämpfen sich durchs Wasser. Die ersten kommen an, steigen mit einem kräftigen Sprung aus dem Becken und rennen los, über den gepflasterten Boden zwischen den Schwimmbecken zur Wiese, einen Hügel hinab zur Wechselzone, wo die Räder stehen, ziehen im Lauf Badekappe und Schwimmbrille vom Kopf. Schnell in die Schuhe geschlüpft und die Startnummer um die Taille gebunden, laufen die ersten mit dem Rad die Wiese hinab zum Wald, wo sie aufs Rad steigen und los düsen.

Auf dem Gelände wird es langsam ruhig, als auch die letzten Starter mit dem Rad in den Wald verschwinden. Die Zuschauer, die am Streckenrand teilweise mitgelaufen waren, sammeln sich jetzt im oberen Bereich der Strecke, wo sie ihre Sportler in Empfang nehmen wollen. Es vergehen einige Minuten, dann laufen die ersten wieder zur Wechselzone, um das Rad abzustellen. Bloß keine wichtigen Minuten verlieren. Als das Rad hängt, laufen sie wieder los.

Jetzt den Hügel hinauf: Noch eine große Runde über das Gelände laufen. Gesicht und Rücken der Läufer sind mit braunen Spritzern des matschigen Waldbodens versehen. Die Anstrengung zeichnet sich deutlich in ihren Gesichtszügen ab. Die Zuschauer klatschen wieder kräftig, feuern sie an: „Los, du schaffst es.“